Yellen’den küresel vergi açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün küresel vergi anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya ülkelerinin çok uluslu şirketleri vergilendirmesine izin veren mekanizmanın 2022 baharına kadar milletvekilleri tarafından değerlendirilmeye hazır olmayabileceğini söyledi.







KONGREYİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAKLAR





ABD Kongresi küresel vergi anlaşması konusunda ikiye bölünmüş durumda.





G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu imzaladıkları anlaşmaya ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kongreyi nasıl ikna edeceği merak konusu.





Yellen konu ile ilgili yaptığı konuşmada düzenleme için destekleyici mesajlar vererek, “Bu anlaşma, ‘en düşük vergi oranını kim sunabilir?’ sorusunu sormak yerine, tüm ülkelerimizin ekonomik temeller, iş gücünün becerisi, yenilik yapma kapasitesi ve yasal ve ekonomik kurumların gücü temel alınarak rekabet etmesine izin verecektir.” ifadelerini kullandı.





Uluslararası anlaşmaların onayı için kongrede üçte ikilik çoğunluğun gerektiği hatırlatılan Yellen konu ile ilgili sorulara, “2022 baharında hazır olabiliriz. Bu noktada uygulanabilirlik için neyin gerekli olduğunu belirlemeye çalışacağız” dedi.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE





Küresel iklim değişikliği konusuna da değinen ABD Hazine Bakanı Yellen, konuşmasına şöyle devam etti:





“Bu hafta sonu, iklim değişikliğinin finansal risklerini anlamaya harcadık. Kalkınma bankalarının net sıfır emisyona doğru ilerlemede oynayacağı rolü tartıştık. Buna, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyum sağlamak için iddialı zaman çizelgeleri belirleyen ve daha fazla özel iklim yatırımı sağlamak için çaba sarf eden bankalar da dahil olacak.”