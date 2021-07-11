Samanyolu Haber /Dünya / Yellen’den küresel vergi açıklaması /11 Temmuz 2021 16:12

Yellen’den küresel vergi açıklaması

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, küresel vergi anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, anlaşmanın 2022 baharına kadar milletvekilleri tarafından değerlendirilmeye hazır olmayabileceğini belirtti.

SHABER3.COM

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bugün küresel vergi anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada, dünya ülkelerinin çok uluslu şirketleri vergilendirmesine izin veren mekanizmanın 2022 baharına kadar milletvekilleri tarafından değerlendirilmeye hazır olmayabileceğini söyledi.

KONGREYİ İKNA ETMEYE ÇALIŞACAKLAR

ABD Kongresi küresel vergi anlaşması konusunda ikiye bölünmüş durumda.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu imzaladıkları anlaşmaya ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin kongreyi nasıl ikna edeceği merak konusu.

Yellen konu ile ilgili yaptığı konuşmada düzenleme için destekleyici mesajlar vererek, “Bu anlaşma, ‘en düşük vergi oranını kim sunabilir?’ sorusunu sormak yerine, tüm ülkelerimizin ekonomik temeller, iş gücünün becerisi, yenilik yapma kapasitesi ve yasal ve ekonomik kurumların gücü temel alınarak rekabet etmesine izin verecektir.” ifadelerini kullandı.

Uluslararası anlaşmaların onayı için kongrede üçte ikilik çoğunluğun gerektiği hatırlatılan Yellen konu ile ilgili sorulara, “2022 baharında hazır olabiliriz. Bu noktada uygulanabilirlik için neyin gerekli olduğunu belirlemeye çalışacağız” dedi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Küresel iklim değişikliği konusuna da değinen ABD Hazine Bakanı Yellen, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu hafta sonu, iklim değişikliğinin finansal risklerini anlamaya harcadık. Kalkınma bankalarının net sıfır emisyona doğru ilerlemede oynayacağı rolü tartıştık. Buna, Paris Anlaşması’nın hedefleriyle uyum sağlamak için iddialı zaman çizelgeleri belirleyen ve daha fazla özel iklim yatırımı sağlamak için çaba sarf eden bankalar da dahil olacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yellen’den küresel vergi açıklaması Sonraki Haber >>

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:33:48