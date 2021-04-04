Yeme-içme sektörü iflasa terk edildi

Ağbaba, AKP’nin Ramazan ayında restoran ve lokantaları kapatarak 1 milyondan fazla kişiyi açlığa terk ettiğini açıkladı. CHP’li Ağbaba, Erdoğan’ın “Ramazan ayında ise hep birlikte biraz fedakârlık yapacağız” açıklamasını eleştirirken, esnafın içinde bulunduğu iflas dalgasını resmi verilerle açıkladı.







Sadece Ocak ve Şubat aylarında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 1561 işletme ve firma sahibi iş yerini kapatmak zorunda kaldı.





‘KEPENK KAPATAN ESNAF SAYISI 124 BİN 910‘A YÜKSELDİ’





Ramazan ayında restoran ve lokantaların kısıtlamalar kapsamında kapatılarak 1 milyondan fazla kişinin açlığa terk edildiğini belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:





2020 yılında Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre meslekten ve sicilden terkini yaparak kepenk kapatan yani iflas eden esnaf sayısı en az 99 bin 588’di. Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine göre, 2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında olmak üzere meslekten ve sicilden terkini yaparak iflas eden esnaf sayısı ise 19 bin 727’dir. Ayrıca Ticaret odalarına kayıtlı olan gerçek kişi ticaret işletmelerinden yani esnaflarımızdan 2021 yılının ilk iki ayında iflas eden esnaf sayısı 5 bin 595.





2021 yılın ilk iki ayında ise; Esnaf Sicili gazetesi ve Ticaret Sicil gazetesi verilerine göre iflas ederek kepenk kapatan esnaf sayısı ise 25 bin 322, toplamda son 14 ayda iflas eden esnaf sayısı ise resmi verilere göre en az 124 bin 910 oldu. Bir başka deyişle 2020 yılı ve 2021 yılının ilk iki ayı olmak üzere; son 14 aylık dönemde her ay 8 bin 922 esnaf iflas ederek kepenk kapattı.





‘YEME VE İÇME SEKTÖRÜ TEK TEK İFLAS EDİYOR’





Kısıtlamaların en çok etkilediği esnaf grubunun başında şüphesiz ki Lokanta, Kafe ve restoranlar gelmektedir. Ticaret sicil gazetesi verilerine göre; Lokanta ve seyyar yemek faaliyeti hizmetleri ile belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticareti yapan 495 adet işyeri Ocak ayında,1066 iş yeri ise şubat ayında kapandı. Sadece Ocak ve Şubat aylarında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren 1561 işletme ve firma sahibi iş yerini kapatarak iflas etti.





Şimdi iktidar lokanta ve restoranların faaliyetlerini tekrar kısıtlarken, bu sektörde çalışan 1 milyona yakın işçiyi de günlük 50 TL aylık 1500 TL’ye mahkûm ederek açlığa terk etmiş durumdadır.





Ramazan ayında tekrar kısıtlamalara maruz kalan esnaflarımıza yeteri kadar destek verilmemesi durumunda, hem iflaslar önümüzde ki aylarda daha da arttıracak hem de iflaslardan kaynaklı olarak işsizlik daha korkunç boyutlara ulaşacaktır.