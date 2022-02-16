Samanyolu Haber /Gündem / Yemek Sepeti kuryeleri Meclis'te Kılıçdaroğlu ile görüştü /16 Şubat 2022 19:54

Yemek Sepeti kuryeleri Meclis'te Kılıçdaroğlu ile görüştü

Çalışma koşullarının düzeltimesi için bir süredir eylem yapan Yemek Sepeti kuryeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre sefalet ücreti ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı günlerdir eylemde olan Yemeksepeti emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Yemeksepeti işçisi TÜMTİS üyeleri, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç'ın konuğu olarak katıldıkları Meclis grup toplantısında kurye ve depo işçilerinin taleplerini de gündeme getirdi.

Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen üyeler, Yemeksepeti'nde çalışma koşullarını, sendikalaşma mücadelesini paylaştı.

Ankara Şube Başkanı Haydar Arslan'ın da katıldığı toplantıda Yemeksepeti işçilerinin sorun ve taleplerinin yanı sıra sektörde esnaf kurye olarak çalışan işçilerin özlük haklarına ilişkin çözüm önerileri etrafında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜMTİS’ten yapılan açıklamada, “Sendikamızın çoğunluk yetkisi aldığı ancak çoğunluk tespitimize karşı itiraz davası açan işverenin süreci uzatmaya ve sendikalaşmayı engellemeye çalıştığı, işçilere düşük ücret dayatarak esnaf kurye olmaları için baskı yaptığı Yemeksepeti'nde sendikal mücadelemiz sürüyor” denildi.
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