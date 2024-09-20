Samanyolu Haber /Gündem / Yemek Sepeti'nden sipariş veren çocuğa terör davası açıldı /20 Eylül 2024 15:45

Yemek Sepeti'nden sipariş veren çocuğa terör davası açıldı

Kız çocukları davasında yaşanan skandalı Avukat Lale Demirkazan sosyal medya hesabından anlattı. Demirkazan'ın verdiği bilgiye göre müvekkiline yöneltilen terör suçlamaları Yemek Sepeti'nden sipariş vermek, sosyal medyadan tanıştığı kızlarla okula yakın ev kiralamak, AVM'de arkadaşıyla sinemaya gitmek...

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18 yaşından küçük 16 kız çocuğunun sözde terör örgütü iddialarıyla gözaltına alındığı skandalda gözler 23 Eylül'de başlayacak davaya çevrildi. Duruşma öncesinde iddianameyi sosyal medya hesabından paylaşan avukat Lale Demirkazan, müvekkilinin suçlamasının Yemek Sepeti'nden sipariş vermek ve başka kızlarla okuluna yakın ev tutmak olduğunu açıkladı.  

Avukat Demirkazan'ın paylaşımı şu şekilde: 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi, 18 yaşındaki müvekkilim A.Z.B aleyhine f... suçlaması getirilen 3 (sözde) eyleminden biri: Eve yemek sepetinden yemek siparişi vermesi... İlki, sosyal medyadan tanıştığı birkaç kızla birlikte (bazıları dövmeli, piercingli falan ve merak eden laik-Atatürkçü takipçim varsa hemen belirteyim, A... de jean pantolonlu, tişörtlü, başı açık vs ve gayet de Avrupai görünümlü bir kız) okula yakın ev kiralamaları (Beylikdüzü'ndeki ailesinin evinde 5 kardeş, toplam 7 kişiler, rahat ders çalışamıyor, ayrıca ev okuluna uzak düşüyor, bir de annesi zaten f... diye mahkum edilmiş, yani bir hayli acı çekmiş zaten, o yüzden ayrı eve çıkıyor), diğer eylemi(!) ise arkadaşlarıyla Perla Vista AVM'de sinemaya gitmek...


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