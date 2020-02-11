Samanyolu Haber /Gündem / Yemek zammını protesto eden öğrencilere ceza! /11 Şubat 2020 12:39

Yemek zammını protesto eden öğrencilere ceza!

Okullarında yemek zammına karşı sürdürdükleri boykota, İTÜ yönetiminin baskılarına rağmen devam eden öğrencilere soruşturma açılmıştı. İTÜ Rektörlüğü’nün kararına göre 7 öğrenciye "bir yarıyıl için uzaklaştırma" cezası verildi.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri 18 Aralık 2019 tarihinde okuldaki özel işletmelerin kantin fiyatlarının çok yüksek olmasına karşı boykot kararı almıştı. 

Öğrenciler kampuste öğrenci kantini kurarken, boykot kapsamında merkezi derslikte çay, kahve vb. ürünleri ücretsiz dağıtmıştı. 

Okullarında sürdürdükleri boykota, İTÜ yönetiminin baskılarına rağmen devam eden öğrencilere soruşturma açılmıştı. İTÜ Rektörlüğü’nün kararına göre 7 öğrenciye "bir yarıyıl için uzaklaştırma" cezası verildi.

İTÜ REKTÖRLÜĞÜNE GÖRE DEMOKRATİK EYLEM "HUZUR BOZUCU"

İTÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan görevlendirme yazısında, uzaklaştırma cezası alan öğrencilere “Öğrenme ve öğretme hürriyetinin engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak ve izin almadan toplantılar düzenlemek eylemlerini işlediğiniz tespit edilmiştir.” denildi.

"SUÇUMUZ OKULDA ÇAY DAĞITMAK"

Uzaklaştırma cezası alan bir İTÜ öğrencisi İleri Haber'e verdiği mülakatta okulda çay dağıtmasının suç sayıldığını belirtti.

Aynı öğrenci, “Hiçbir hukuki dayanağı olmadan alınan bu karar kabul edilemez. Kantin fiyatlarına karşı aldığımız boykot kararının ardından gerek rektörlük gerekse güvenlik tarafından her türlü baskıya maruz kaldık. Kendi okulumuzda darp edilen arkadaşlarımız dahi oldu. İTÜ yönetiminin aldığı bu kararı kabul etmiyoruz, gerekli yerlere başvuracağız.” dedi.

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