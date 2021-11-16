'Yemeksepeti hack'lendi 50 milyon kullanıcının bilgisi DarkWeb'de satılıyor' iddiası

Bu paylaşıma bir yanıt veren Yemeksepeti de hackerların fidye talep ettiğini, bu talebi reddettiklerini açıkladı:
“Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır.
“Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.”