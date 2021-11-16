'Yemeksepeti hack'lendi 50 milyon kullanıcının bilgisi DarkWeb'de satılıyor' iddiası

“Yemeksepeti olarak bu tip yasa dışı talepleri değerlendirmeye dahi almamızın mümkün olmadığını belirterek, konuyla ilgili tüm resmi kurumları bilgilendirdiğimizi ve yasal süreci başlattığımızı ifade etmek isteriz.”









Haskoloğlu, 50 milyon kullanıcının dark web’de satışa çıktığına dair haberlerin ardından hackerlara ulaştığını, kanıtlaması için ev adresini ve telefon numarasını göndermelerini istediğini, hackerların da bunu gönderdiğini söyledi.Bu paylaşıma bir yanıt veren Yemeksepeti de hackerların fidye talep ettiğini, bu talebi reddettiklerini açıkladı:“Kötü niyetli bazı kişiler, kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek bu verileri yayınlama tehdidiyle şirketimize ulaşmış ve fidye talebinde bulunmuşlardır.