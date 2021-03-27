Yemeksepeti Hacklendi : Müşteri bilgileri çalındı

Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.





HACK SALDIRISYLA BU BİLGİLER ÇALINDI





Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı;





Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.





Ad – Soyad





Doğum Tarihi





YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları





YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta Adresleri





YemekSepeti’ne Kayıtlı Adres Bilgileri





Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri”





YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi’ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber verildi.