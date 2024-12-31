Samanyolu Haber /Gündem / Yemeksepeti skandalı örtmek için hackera 200 bin euro sus payı ödemiş /31 Aralık 2024 10:51

Yemeksepeti skandalı örtmek için hackera 200 bin euro sus payı ödemiş

Yemeksepeti'nde yaşanan veri sızıntısı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, verilerin çalınmadığını iddia ederken, savcılığa sunulan dilekçede hackerlara kripto para ile ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Üstelik ödenen bedel tam 200 bin euro değerinde coin.

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Yandaş Sabah Gazetesi'nin haberine göre Türkiye'de faaliyet gösteren yemek siparişi platformu Yemeksepeti, milyonlarca vatandaşın bilgilerini çaldırdı. Verileri çaldırdığını kabul etmeyen şirket İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Yemeksepeti verileri çaldırmadığını kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sanki veri sızıntısı varmış gibi gösterilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜLER AMA...
Savcılığa sunulan dilekçede şirket, sistemlerinde detaylı kontroller gerçekleştirdiklerini ve herhangi bir veri sızıntısı ya da ihlale rastlanmadığını belirtti.
Şirket, şüphelilerin iddialarını asılsız bulduklarını ve bu girişimlerin itibar zedeleme amacı taşıdığını savundu.

HACKERA 200 BİN EURO DEĞERİNDE COİN ÖDEMİŞLER
irketin savcılığa sunduğu dilekçede ayrıca verileri ele geçiren hackerlerin kendilerinden para talebinde bulunduklarını, bu kapsamda şirketin 200 bin Euro değerindeki sanal parayı verileri yaymakla tehdit eden kişilere verdikleri belirtildi.

NEVZAT AYDIN 17 GÜN SONRA AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın ise veri skandalından 17 gün sonra ortaya çıkıp açıklama yapmıştı. Nevzat Aydın, "Dünden gereken dersleri çıkardık; çok daha inançlı ve çok daha güçlü bir şekilde Yemeksepeti'nin yarınını inşa edeceğiz. Hislerimi ifade edecek kelime bulmakta zorlanıyorum. Çok üzgünüm. 20 yıl boyunca en büyük önceliğimiz kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti oldu, olmaya da devam edecek. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için tüm geliştirmeleri yapmayı sürdürüyoruz…" ifadelerini kullanmıştı.
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