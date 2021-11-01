Samanyolu Haber /Teknoloji / Yemeksepeti'nde şok istifa /01 Kasım 2021 11:44

Yemeksepeti'nde şok istifa

Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın, şirketteki CEO’luk görevini bıraktığını açıkladı. Aydın, görevi yıllardır İş Geliştirme Sorumlusu pozisyonunda çalışan Mert Baki'nin sürdüreceğini belirtti.

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Aydın, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” diye yazdı.

Öte yandan Aydın, görevi Mert Baki'nin devralacağını açıkladı. Aydın, "Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam" ifadesini kullandı.

Aydın, hayatının sonraki döneminde kendisine, ailesine ve filantropiye zaman ayırmak istediğini söyledi.


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