Yemeksepeti'nde şok istifa

Aydın, sosyal medya hesabı Twitter’dan, “Evet, bir devrin sonuna geldik. Jeff Bezos 25 yıl dayandı bense 21 yılı ancak görebildim. :) Yemeksepeti’ndeki CEO’luk görevimi artık genç ve farklı bir bakış açısına bırakmanın zamanı geldi” diye yazdı.





Öte yandan Aydın, görevi Mert Baki'nin devralacağını açıkladı. Aydın, "Geçtiğimiz aylarda çok iyi bir yönetim ekibi kurduk ve hem bu ekibe hem de sevgili Mert’e güvenim tam" ifadesini kullandı.





Aydın, hayatının sonraki döneminde kendisine, ailesine ve filantropiye zaman ayırmak istediğini söyledi.







