Erdoğan yemin krizinde konuşmak için neden 8 gün bekledi: İmam Hatip ayrıntısı

Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere'deki kulis yazısında, Erdoğan'ın kılıçlı Atatürk yemini eden teğmenlerle ilgili sekiz gün sonra konuşmasının perde arkasındakileri anlattı. Erdoğan'ın 8 gün boyunca yorum yapmaması ve ardından konuşmak için İmam Hatipliler Kurultayı'nı seçmesi dikkat çekici bulunmuştu.







Babacan "Anlayışlı bir babadan, çocukların topunu kesen komşu amcaya dönüş çok hızlı oldu" diye yazdı, "Yaşananlar, en usta siyaset uzmanlarını bile şaşırttı" dedi.





Babacan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:





"Siyasi kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumundaki hızlı ve sert değişikliğin birkaç nedeni sıralanıyor. Erdoğan’ın konuşma yaptığı yeri önemli bulunlar var. “Bir tek rütbem var, o da imam hatipli olmak” duygusallığının Erdoğan’ın konuşma dozunu değiştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca, Erdoğan’ın konuşmadan önce kendisine gelen ön raporlarda, genç teğmenlerin komutanlarının ihmali olduğunu dair bilgiye sahip olduğu da aktarılıyor.





'Olayları doğru okumak, gelişmelere göre strateji geliştirmek ve ortak dil oluşturmak' artık AKP’nin bir özelliği değil. Danışmanlar ve iktidar medyası yazarları değil, parti sözcüsü Ömer Çelik’in son bir haftada yaptığı açıklamalar da AKP’de yaşanan soruna güzel bir örnek. Sadece bir hafta içinde yaptığı açıklamalar değil, aynı konuşma içindeki çelişkileri çok net görünüyor. Genç teğmenlerle ilgili rutin incelemenin ‘abartılmaması’ gerektiğini söylerken, diğer yandan TSK’daki darbe anlayışına atıflar yapıyor."





ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin, "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz" dedi ve ilgili kişilerin "süratle temizleneceğini" söylemişti.





Cumartesi günü Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve şöyle konuştu:





"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlarını çektiler. "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek...





"Biz buralara durup dururken gelmedik; 30 kişi olsun, 50 kişi olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil..."







ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Daha önce teğmenlerle ilgili "TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası farklı konuşmuştu: Darbe midir, kalkışma mıdır, Bunlar değerlendirilecek.