Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan yemin krizinde konuşmak için neden 8 gün bekledi: İmam Hatip ayrıntısı /10 Eylül 2024 10:45

Erdoğan yemin krizinde konuşmak için neden 8 gün bekledi: İmam Hatip ayrıntısı

Gazeteci Nuray Babacan Gazete Penrcere'deki kulis yazısında Erdoğan'ın kılıçlı yeminden sekiz gün sonra yaptığı sert açıklamanın şifrelerini yazdı.

SHABER3.COM

Gazeteci Nuray Babacan, Gazete Pencere'deki kulis yazısında, Erdoğan'ın kılıçlı Atatürk yemini eden teğmenlerle ilgili sekiz gün sonra konuşmasının perde arkasındakileri anlattı. Erdoğan'ın 8 gün boyunca yorum yapmaması ve ardından konuşmak için İmam Hatipliler Kurultayı'nı seçmesi dikkat çekici bulunmuştu. 

Babacan "Anlayışlı bir babadan, çocukların topunu kesen komşu amcaya dönüş çok hızlı oldu" diye yazdı, "Yaşananlar, en usta siyaset uzmanlarını bile şaşırttı" dedi.

Babacan'ın yazısından ilgili bölümler şöyle:

"Siyasi kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tutumundaki hızlı ve sert değişikliğin birkaç nedeni sıralanıyor. Erdoğan’ın konuşma yaptığı yeri önemli bulunlar var. “Bir tek rütbem var, o da imam hatipli olmak” duygusallığının Erdoğan’ın konuşma dozunu değiştirdiği iddia ediliyor. Ayrıca, Erdoğan’ın konuşmadan önce kendisine gelen ön raporlarda, genç teğmenlerin komutanlarının ihmali olduğunu dair bilgiye sahip olduğu da aktarılıyor.

'Olayları doğru okumak, gelişmelere göre strateji geliştirmek ve ortak dil oluşturmak' artık AKP’nin bir özelliği değil. Danışmanlar ve iktidar medyası yazarları değil, parti sözcüsü Ömer Çelik’in son bir haftada yaptığı açıklamalar da AKP’de yaşanan soruna güzel bir örnek. Sadece bir hafta içinde yaptığı açıklamalar değil, aynı konuşma içindeki çelişkileri çok net görünüyor. Genç teğmenlerle ilgili rutin incelemenin ‘abartılmaması’ gerektiğini söylerken, diğer yandan TSK’daki darbe anlayışına atıflar yapıyor."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmesine ilişkin, "Ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz" dedi ve ilgili kişilerin "süratle temizleneceğini" söylemişti.

Cumartesi günü Kocaeli'nde 21'inci İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuşan Erdoğan, "Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz" dedi ve şöyle konuştu:

"Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlarını çektiler. "Kılıçları kime çekiyorsunuz? Bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek...

"Biz buralara durup dururken gelmedik; 30 kişi olsun, 50 kişi olsun bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil..."

ÖMER ÇELİK NE DEMİŞTİ?
Daha önce teğmenlerle ilgili "TSK’nın geleceği için yetiştirilmiş teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez" diyen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın açıklamaları sonrası farklı konuşmuştu: Darbe midir, kalkışma mıdır, Bunlar değerlendirilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan yemin krizinde konuşmak için neden 8 gün bekledi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:29