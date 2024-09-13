Yemin krizi iktidarın kurgusu mu? CHP'li vekilden flaş iddia!

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde önce iktidara yakın çevrelerin, 8 gün sonra da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef aldığı yemin görüntüleri tartışma konusu olmaya devam ediyor.







Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme başlatılırken Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M. olayın ardından TSK’den istifa ettiği ileri sürülmüştü.





Ancak M.'nin istifa kararının mezuniyetteki görüntüler ve sonrasında yaşanan tartışma nedeniyle olmadığı öğrenildi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanlığına "Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyeliler’le törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?" diye seslendi.





Krizle alakalı karanlık noktalara dikkat çeken Bağcıoğlu 'Algı yapılmasına neden izin verilmektedir?' diye sordu. Bağcıoğlu'nun konuya ilişkin açıklamasının tamamı şöyle:





"Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni’nde yapılan Mezuniyet Andı’na ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından;





“Bahse konu ant ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye (MY 56-5 (B) Harp Akademileri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı’na Bağlı Her Seviyede Yapılacak Diploma ve Sancak Devir – Teslim İle Yeni Öğretim ve Eğitim Yılı Açılış Törenleri Yönergesi) eklenmiş ve mezuniyet törenlerinde uygulanmasına başlanmıştır. 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle törenlerde yapılacak “Mezuniyet Andı” şimdiki halini almıştır." açıklaması yapılmıştır.





Spare bei deinem nächsten Aufenthalt!

Mitglieder von all sparen bis zu 10% bei aufenthalten in unseren hotels in europa und nordafrika.

ALL

Taboola'dan Sponsorlu İçerikler

Her ne kadar Yönerge’ye 1999 yılında dahil edilse de, Mezuniyet Andı uygulamasının 1994/1995 yıllarından itibaren yapıldığı bilinmektedir.





29 Mart 2023’te Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi’nde yapılan “Milli Savunma Üniversitesi Rektörü “ onaylı değişiklikle törenlerde yapılacak mezuniyet andı RESMİ programdan çıkarılmış, ancak yasaklandığı veya okunmaması gerektiğine dair bir ifade hiçbir yönergede tespit edilmemiştir.





Bu çerçevede kamuoyunu bilgilendirmek için aşağıdaki soruların cevaplanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.





1- 1994/1995 yılından itibaren 2016 ve 2017 yılları hariç, her yıl yapılan Mezuniyet Andı hangi gerekçelerle 2023 yılında RESMİ programdan çıkarılmıştır?





2- Yönergeler veya münferit emirlerde Mezuniyet Andının yasaklandığına ilişkin bir hüküm var mıdır? Bu konuda bir direktif verilmiş midir?





3- Eğer böyle bir yazılı veya sözlü direktif yok ise, resmi mezuniyet töreninin tamamlanmasını ve sayın Cumhurbaşkanı ile devlet protokolünün tören alanından ayrılmasını müteakip tören dışı bir faaliyet olarak yapılan ve metni 2023 yılına kadar Yönerge’de yer alan Mezuniyet Andı neden bir suç fiili gibi incelenmektedir?





4- Törenden sonra istifa ettiği bildirilen Bölük Komutanı binbaşımızın özel nedenlerle çok önceden bu kararı aldığı ve hatta Harbiyeliler’le törenden birkaç gün önce vedalaştığı bilinmesine rağmen, istifanın mezuniyet andı ile ilişkilendirilerek algı yapılmasına neden izin verilmektedir?"