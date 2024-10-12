Yemin krizinde ilk ceza: 40’a yakın komutanın görev yeri değiştirildi

Gazeteci Müyesser Yıldız, Harp Okulu mezuniyeti töreninde teğmenlerin hedef gösterilmesinin ardından 40’a yakın tabur, bölük ve takım komutanların görev yerinin değiştiğini öne sürdü.





Kara Harp Okulu’nda teğmenler, ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ diye slogan attılar. AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, soruşturma açılmadan önce teğmenlere ‘Bu kılıçları kime çekiyorsunuz’ diyerek de tepki gösterdi. Teğmenler hakkında soruşturma açıldı. Kara Harp Okulu birincisi Ebru Eroğlu ve üç teğmenin ifadesi alındı.





Soruşturma devam ederken gazeteci Müyesser Yıldız Kara Harp Okulu’nda köklü görev değişiklikleri olduğunu iddia etti. Yıldız, Alay Komutanı Vekili dahil olmak üzere tabur, bölük ve takım komutanlarının görev yerlerinin değiştiğini yazdı. Yıldız'ın şahsi internet sitesindeki yazısı şöyle:





Büyük bölümü 30 Ağustos’tan sonra göreve başlayan bu komutanların tayinin çıkartılmayıp ilk etapta Okul Komutanlığı emrine verilmesinin sebebinin, teğmenlerin ifadeleri bittikten sonra gerek duyulduğu takdirde burada ifadelerinin alınması olduğu öğrenildi. Yani bir anlamda “suç” tespit edilmeden peşinen ve toptan cezalandırıldıkları anlaşılıyor.





Hatırlanacaktır; teğmenler olayından sonra kimi eski AKP milletvekili ve yazar, okul komutanı ve diğer rütbeli üst düzey bazı askerlerin izinli olduklarını bahane edip mezuniyet töreninde katılmadığı iddiasını gündeme getirerek bunun da “işin arkasında NATO’cu bazı Batı parmakları ve F..’nün olabileceğini gösterdiğini” öne sürdü.





“Kara Harp Okulu Komutanı bu yıl 1 Ağustos’ta yapılan YAŞ kararlarıyla değişti. Mevcut Komutan Gültekin Yaralı Korgeneralliğe terfi ettirilip, Diyarbakır’daki 7. Kolordu Komutanlığı’na atandı. Yeni Kara Harp Okulu Komutanı da Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı oldu. Yani geleni de gideni de Erdoğan atadı. Her iki komutan da yeni görevlerine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başladığı için törenin yapıldığı gün Korgeneral Yaralı artık Okul Komutanı değildi. Yeni Komutan Güldağı ise yaklaşık 20 gün süren tören provalarına katılmadığından tören alanında yer almadı. Onun yerine Alay Komutan Vekili tören alanında hazır bulundu. Öğrendik ki, giden komutan da gelen komutan da tribünde, Erdoğan’ın arkasında mezuniyet törenini izlemiş.”





“Bu hafta içinde sayısı 40’ı bulan okuldaki tabur, bölük ve takım komutanları görevden alınıp Okul Komutanlığı emrine verildi. Yerlerine de yeni atamalar yapıldı.Bu ilk operasyonda fatura kesilenler arasında yer alan bir isme daha dikkat çekelim.Biz de bu iddiaya cevaben şunu yazdık:Sadede gelirsek; işte burada işaret ettiğimiz, tören alanında hazır bulunan Alay Komutan Vekilinin de görevden alındığı belirtiliyor.