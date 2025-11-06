Yeneroğlu, AİHM’nin ‘Demirhan’ kararını yorumladı: 'Beraat yolunun açılması hukuki zorunluluktur'

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM’in 3 Kasım 2025’te Türkiye’nin itirazını reddederek kararı kesinleştirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:





“Bu karar, uluslararası bir yükümlülük olduğu kadar Anayasa’nın 90. maddesi gereğince iç hukuk açısından da bağlayıcıdır. Dolayısıyla, ihlalin ve benzer sistematik ihlallerin giderilmesi için iktidarın genel nitelikte tedbirler alması, benzer durumda olan binlerce dosyada yeniden yargılama ve beraat yolunun açılması hukuki bir zorunluluktur.”





Yeneroğlu, Demirhan kararının, AİHM’in daha önceki Yalçınkaya kararında tespit ettiği sistematik hak ihlallerini teyit ettiğini vurguladı.





AİHM’in 239 kişi hakkında verdiği kararda, “adil yargılanma hakkının” ve “kanunsuz ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğini belirten Yeneroğlu, mahkemenin özellikle Hizmet Hareketi gönüllülerinin yargılamalarındaki delil ve yorum yöntemlerini eleştirdiğini söyledi.





“Mahkeme, ByLock kullanımının tek başına silahlı örgüt üyeliği için yeterli delil sayılamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Her cemaat mensubu ya da her ByLock kullanıcısının terörist sayılması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Böylesine ağır bir mahkumiyet için somut ve güçlü deliller gereklidir.”





Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve iktidar yetkililerine de çağrıda bulunarak, “AİHM kararlarının gereğini yerine getirmek, hukuk devletinin temel şartıdır” dedi ve bu konuda MHP’nin hukukçu kadrolarını da sorumluluk almaya davet etti.







