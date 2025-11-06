Samanyolu Haber /Gündem / Yeneroğlu, AİHM’nin ‘Demirhan’ kararını yorumladı: 'Beraat yolunun açılması hukuki zorunluluktur' /06 Kasım 2025 14:26

Yeneroğlu, AİHM’nin ‘Demirhan’ kararını yorumladı: 'Beraat yolunun açılması hukuki zorunluluktur'

İstanbul Milletvekili ve hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik yürütülen davalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yeneroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Demirhan ve diğerleri/Türkiye” kararının Türkiye açısından bağlayıcı hale geldiğini vurgulayarak “Beraat yolunun açılması hukuki zorunluluktur” dedi.

SHABER3.COM

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM’in 3 Kasım 2025’te Türkiye’nin itirazını reddederek kararı kesinleştirdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bu karar, uluslararası bir yükümlülük olduğu kadar Anayasa’nın 90. maddesi gereğince iç hukuk açısından da bağlayıcıdır. Dolayısıyla, ihlalin ve benzer sistematik ihlallerin giderilmesi için iktidarın genel nitelikte tedbirler alması, benzer durumda olan binlerce dosyada yeniden yargılama ve beraat yolunun açılması hukuki bir zorunluluktur.”

Yeneroğlu, Demirhan kararının, AİHM’in daha önceki Yalçınkaya kararında tespit ettiği sistematik hak ihlallerini teyit ettiğini vurguladı.

AİHM’in 239 kişi hakkında verdiği kararda, “adil yargılanma hakkının” ve “kanunsuz ceza olmaz” ilkesinin ihlal edildiğini belirten Yeneroğlu, mahkemenin özellikle Hizmet Hareketi gönüllülerinin yargılamalarındaki delil ve yorum yöntemlerini eleştirdiğini söyledi.

“Mahkeme, ByLock kullanımının tek başına silahlı örgüt üyeliği için yeterli delil sayılamayacağını açıkça ortaya koymuştur. Her cemaat mensubu ya da her ByLock kullanıcısının terörist sayılması, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Böylesine ağır bir mahkumiyet için somut ve güçlü deliller gereklidir.”

Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı ve iktidar yetkililerine de çağrıda bulunarak, “AİHM kararlarının gereğini yerine getirmek, hukuk devletinin temel şartıdır” dedi ve bu konuda MHP’nin hukukçu kadrolarını da sorumluluk almaya davet etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeneroğlu, AİHM’nin ‘Demirhan’ kararını yorumladı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:32:27