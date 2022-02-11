Samanyolu Haber /Gündem / Yeneroğlu, cezaevinde vefat eden KHK’lı polisin ailesini ziyaret etti /11 Şubat 2022 17:01

Yeneroğlu, cezaevinde vefat eden KHK’lı polisin ailesini ziyaret etti

Deva Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Mustafa Yeneroğlu, geçtiğimiz hafta cezaevinde hayatını kaybeden KHK’lı polis memuru İsa Yaşar’ın ailesini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeneroğlu, insanların hiç bir somut delil ortaya konulmaksızın ‘terör örgütü üyeliği’ gibi ağır bir iddiayla mahkum edildiğini söyledi.

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Cezaevinde KHK'lı ölümlerine geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklenmiş ve ihraç polis memuru İsa Yaşar hayatını kaybetmişti. Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yaşar'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaretinin ardından ise sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. 

Somut bir delil olmamasına karşın insanların terörist suçlamasıyla mahkum edildiğinin altını çizen Yeneroğlu paylaşında; 

“Cezaevinde hayatını kaybeden KHK’lı İsa Yaşar’ın ailesini ziyaret ederek taziyelerimi ilettim. Rahmetli bir emniyet mensubu olarak 30 yıl devlete hizmet etmiş. Terörist yaftası onu kahretmiş. Suç teşkil eden bir eylemi yok ama 6 yıl 3 ay ceza almış. İsa Bey gibi yüzbinlerce insan, devleti yönetenlerin teşvikiyle katıldıkları cemaat faaliyetlerinden dolayı terör örgütü üyeliğinden mahkum ediliyor. Teşvik eden siyasilerin rahatı bozulmadı ama teşvik edilenlerin hayatı cehenneme çevrildi. Bu insanların ahı size yeter.” ifadelerini kullandı.
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