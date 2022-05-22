Yeneroğlu: Erdoğan, KHK konusunda adım atmak zorunda kalacak, yoksa...

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Yargıtay’ın mevcut emsal kararları uygulanması durumunda iktidar mensuplarının çoğunluğunun terör örgütüne üyelikten yargılanabileceklerini söyledi.







MECBUREN BU KONUDA ADIM ATMAK ZORUNDA

Yeneroğlu, DW Türkçe’de Nevşin Mengü’ye KHK’larla ilgili açıkladığı eylem planıyla ilgili açıklama bulundu. Yeneroğlu, Erdoğan’ın seçimi kazanmayacağını anladığında KHK’larda değişikliğine gitmek zorunda kalacağını vurgulayarak, “Cumhurbaşkanı şu anda kendisinin seçimi kazanabileceğini zannediyor. Önümüzdeki aylarda seçimi kazanamayacağını net olarak gördüğü takdirde, mecburen bu konuda adım atmak zorunda kalacak.





BUGÜNE KADAR NİÇİN YAPMADILAR, BİLMİYORUM?

Çünkü, adım atmadığı takdirde siyasilerin çok önemli bir bölümü terör örgütü üyeliğinden yargılanması lazım. Yargıtay mevcut kararları emsal teşkil edecek olursa, iktidar değişim sonrasında bir çok kişi bu Yargıtay’ın kararlarına uygun biçimde yargılanması durumunda, terör örgütü üyeliğinden yargılanırlar. Hukuk devletine dönmelerini kendilerine aklı selimin gereği olarak söylüyorum. Bugüne kadar niçin yapmadılar? İşin içinden nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar” dedi.





BU ÇOCUK KAÇMASIN DA NE YAPSIN?

Yeneroğlu, ceza yargılanmalarına çok ciddi hukuksuzluklar olduğunu söyledi. Yeneroğlu, son olarak Mustafa Enis Durak’ın 12 yaşındaki suçundan dolayı 7 yıl 6 ay ceza aldığını kaydederek, “Bu çocuk kaçmasın da ne yapsın?” sorusunu yöneltti.