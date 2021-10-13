Yeneroğlu:KHK yargılamalarının yüzde 99’u hukuksuz

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, KHK yargılamalarının yüzde 99’unun hukuksuz olduğunu kaydetti. Yeneroğlu ceza yargılamaları için hazırladıkları raporun yanı sıra idari alandaki yargılamalar için de rapor hazırlamak için çalıştıklarını aktardı.







Ankara’da bir araya gelen bir grup KHK’lı DEVA Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ve Parti Sözcüsü İdris Şahin tarafından kabul edilen KHK’lılar sıcak bir ortamda sıkıntılarını anlattılar. Adını daha önce KHK meselesiyle ilgili yaptığı açıklamalardan ve son olarak ceza yargılamaları için hazırladığı rapordan bahseden Yeneroğlu, “Bizim yaptığımız bu rapor ezberleri bozmuştur. Muhalefet partileri dışında iktidar partisi içinde KHK’lılara nasıl davranılacağı konusunda bir gösterge olmuştur” dedi.





Yeneroğlu “terörle ilişkili olmayanları iade edeceğiz” şeklinde, muhalefet partilerinden gelen açıklamalara da değinerek, “Ben de şu dili görüyorum: İşte ‘terörle ilişkili olmayanlara şöyle yapacağız, böyle yapacağız.’ Tamam da bunu herkes söyler zaten. Bu zaten en tabii bir durum. Veyahut da ‘edeceğiz’, e herhalde yani, başka nasıl olacak. Zaten mevcut da bunları aynen bu şekilde yapması lazım. Mevcut uygulama da geçtim terör örgütü yargılamasını, zaten iade etmesi lazım” şeklinde konuştu.





‘ÖNCE CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA ELE ALINMASI LAZIM’





Yeneroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu KHK yargılamalarının neredeyse tamamı, Barış Akademisyenleri biraz bunun dışında, neredeyse tamamı 314 yargılamalarının üzerine bina edilen yargılamalar. Böyle olunca da ilk önce ceza hukuku bağlamında ele almak gerekiyor bu meseleyi. Bütün yargılamaların temeli, varsayımlar var zaten, mensubiyet vs. o yüzden net bir tutum ortaya koymak gerekiyor” dedi.





‘KHK’LARIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR GÜN GEÇTİKÇE AĞIRLAŞIYOR’





KHK’lılarla buluşmasının görüntülerini yayınlayan KHK TV’nin videosunu Twitter hesabından paylaşan Mustafa Yeneroğlu, “İhraçların üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hukukun gereklerine hala dönülmedi. Oysa KHK’ların yol açtığı sorunlar gün geçtikçe ağırlaşıyor. On binlerce dramın yaşandığı KHK meselesinde daha fazla zaman kaybetmeden acilen hukuka dönülmelidir” ifadelerini kullandı.