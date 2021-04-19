Samanyolu Haber /Gündem / Yeneroğlu: 'Muhafazakar kesimde yıkım çok şiddetli' /19 Nisan 2021 15:04

Yeneroğlu: 'Muhafazakar kesimde yıkım çok şiddetli'

AKP'nin ekonomi başta olmak üzere koronavirüs ile mücadelede sergilediği kötü performans muhalefetin şiddetli eleştirilerini de beraberinde getiriyor.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Mütedeyyin muhafazakar kesimde yıkımın çok şiddetli olduğunu düşünüyorum. Farkında değiller belki bu kesim ama ilerde bu geciktikçe yıkım çok büyük şiddette olacak" dedi.

Karar TV'de katıldığı yayında açıklamalar yapan Yeneroğlu, iktidarın güç zehirlenmesi içinde olduğunu belirtti. İktidarın akıl tutulması yaşadığını ve çürümeyi yönetemediğini kaydeden Yeneroğlu, "Mütedeyyin muhafazakar kesimde yıkımın çok şiddetli olduğunu düşünüyorum. Farkında değiller belki bu kesim ama ilerde bu geciktikçe yıkım çok büyük şiddette olacak" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın eritilen 128 milyar dolarlık döviz rezervine de değinen Yeneroğlu, "Kayıtlarda 128 milyarın eritildiği belli. Fakat 128 milyar sembolleştiği için herkes onun üzerinden gidiyor fakat daha yüksek olduğunu da biliyoruz. Bunlara cevap vermek yerine haddinizi bilin diyorlar. Çürümüşlük o kadar had safhadaki nereye bakarsak bakalım, hep aynı durumla karşı karşıya kalıyoruz" yorumunu yaptı.

Gençlerin Türkiye'de yaşamak istemediğine vurgu yapan Yeneroğlu, "Gençler özgürlük olmadığı için, nefes alamadıklarından dolayı kaçıyorlar. Bu milletin hazinesini çarçur ettiniz, neden yaptınız, soru bu" dedi ve ekledi:

"Bir kısmı benim hırsızım deyip, bir kısmı evet doğru yolsuzluk yapılmış ama benim adamım derse, kol kırılır yen içinde kalır anlayışıyla devam edilirse, yol alamayız. AK Parti'nin çıkışı neydi? Bize zalimlik yapıldı fakat biz öyle olmayacağız. Öyle bir toplumsal düzen kuracağız ki... Kimsenin hakkını, hukukunu yemeyeceğiz diyorlardı."
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