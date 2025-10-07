Samanyolu Haber /Gündem / Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Böyle bir ülke mi murad etmiştik Sayın Erdoğan?’ /07 Ekim 2025 17:47

Yeneroğlu’ndan Erdoğan’a: ‘Böyle bir ülke mi murad etmiştik Sayın Erdoğan?’

Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi: “Bu gidişat herkesi tehdit eden bir korku rejimine dönüştü.”

SHABER3.COM

İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yeneroğlu, yaşananların Türkiye’de “korku rejimi” oluşturduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve AKP’li isimlere seslendi.

Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Emniyete geliyoruz, milletvekili olduğumuzu belirtiyoruz, hangi partiden olduğumuzu soruyorlar. Talimat böyleymiş. Böyle bir ülke mi murad etmiştik Sayın Erdoğan?”

KORKU REJİMİ UYARISI

Yeneroğlu,  paylaşımında AK Parti’nin eski İzmir Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanlarından Hüseyin Kocabıyık’ın gözaltına alınmasını eleştirerek,  “Cumhurbaşkanına hakaretten dolayı gözaltına alınması başlı başına korkunç bir olay. Bu gidişatın herkesi tehdit eden bir korku rejimi olduğunu görmez misiniz değerli AK Partili arkadaşlar! Bugün bu kötülüklere susan ve ‘yeter artık’ demeyen AK Partili arkadaşlarımız ülkenin nereye gittiğini artık görmeli! Hüseyin Bey derhal serbest bırakılmalı!” ifadesini kullandı.
