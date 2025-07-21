Yeneroğlu üç kadın askeri öğrenciyi ziyaret etti:

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeneroğlu, “Bugün Bakırköy Cezaevi’nde üç kadın askeri öğrenciyi (Nimet Ecem Gönüllü, Nagihan Yavuz ve Şüheda Sena Öğütalan) ziyaret ettim. Gençlerin darbe teşebbüsüne bir katkıları yok ancak müebbet hapis cezasıyla 9 yıldır cezaevinde yatıyorlar. Dosyalarını incelediğim gibi kendilerini de yakinen tanımaya çalışıyorum. Ömürleri, hayalleri askıda gençlerimiz bunlar. Ne kadar güçlü durmaya çalışsalar bile ortada aileleri ile birlikte yaşadıkları büyük bir dram var. Toplum olarak bu hukuksuzluklarla yüzleşmek ve çok geç de olsa adaletsizlikleri sonlandırmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.









Nimet Ecem Gönüllü, Nagihan Yavuz ve Şüheda Sena Öğütalan, 15 Temmuz darbe girişi sonrası kapatılan Hava Harp Okulu

öğrencilerindendi. Üçü de hiçbir somut delil olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.











