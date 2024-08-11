Yeneroğlu'ndan beşizlere anlamlı ziyaret: Anne-babaları cezaevinde

BEŞİZLER DAYILARININ YANINDA KALIYOR

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Yeneroğlu, anne ve babaları Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında cezaevinde bulunan beşizleri ve ablalarını ziyaret ettiğini söyledi. Yeneroğlu, Nurcan ve Abdülkadir Arslan çiftinin aylardır haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu, çocukların ise dayılarının yanında çaresiz durumda ailelerine kavuşmayı beklediğini belirtti.

ON BİNLERCE AİLENİN HİKAYESİNİN ÖZETİ

Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda DEVA Partili Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı:

DRAMLARA SON VERMEK VİCDANEN VE HUKUKEN ZORUNLUDUR

Dilerim Arslan çifti bir an önce özgürlüklerine kavuşur ve benzer durumda olan herkes için adil bir yargılama süreci işletilir. Meclis’in yeni yasama yılında öncelikli gündemlerinden biri de KHK meselesi ve silahlı terör örgütü yargılamaları olmalıdır. Artık bu dramlara son vermemiz vicdanen de hukuken de zorunludur.





Dünya tatlısı bu altı çocuğun anne-babalarının dosyalarına ilişkin değerlendirmemi de benzer tüm acılara ayna tutması amacıyla buraya bırakıyorum.”

ÇOCUKLARIN DRAMINI SOSYAL MEDYADA GÖRDÜ

Yeneroğlu daha önceki paylaşımlarında da söz konusu çocukları sosyal medyada dolaşan videolardan gördüğünü söylemiş, “Videolardan ilki, anne babaları tutuklandığı için ağlayan çocuklardan ibaret. Daha sonra çekilen videoda ise 13 yaşındaki en büyük çocuk; anne ve babasının Edirne’de tutuklu olduğunu, kardeşleriyle birlikte deprem bölgesi Malatya’da dayılarının çadırında kaldıklarını ve okula gidemediklerini anlatıyor…” demişti.

DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, anne ve babaları cezaevinde bulunan beşizleri ve ablalarını ziyaret etti. Nurcan ve Abdülkadir Arslan çiftinin aylardır haksız şekilde cezaevinde tutulduğunu hatırlatan Yeneroğlu, bu dramın on binlerce ailenin hikayesi olduğunun da altını çizdi.“Bu küçük yaşlarında cezaevindeki anne-babalarının özlemini çekmeye mahkum bırakılan çocukları gördükçe kahrolmamak elde değil…Nurcan ve Abdülkadir Arslan’la beraber tüm ailenin yaşadığı trajedi sadece onların değil, aynı zamanda on binlerce ailenin hikayesinin de özeti.Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, temel hak ve özgürlüklerin göz ardı edildiği silahlı terör örgütü yargılamaları Türkiye’nin tekrar hukuk devleti yoluna dönmesinin önündeki en büyük engellerden biri.