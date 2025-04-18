Samanyolu Haber /Gündem / Yeni açıklama: Hayati riski sürüyor /18 Nisan 2025 10:23

Yeni açıklama: Hayati riski sürüyor

Geçirdiği kriz sonrası hastanede 12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren ve yoğun bakıma alınan Sırrı Süreyya Önder için hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada Önder'in genel durumunun dünle aynı olduğu belirtildi.

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15 Nisan akşamı geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve 12 saatlik ağır bir ameliyat geçiren DEM İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder iki gündür yoğun bakımda.

Halktv'de yer alan habere göre tedavisinin sürdüğü hastaneden bu sabah yeni bir bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.

İlk günden beri hastanede bekleyişini sürdüren Sırrı Süreyya Önder’in kardeşi Ali Önder de kardeşinin sağlık durumuna ilişkin Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuştu.

‘OLUMLU YÖNLER VAR’
Önder, “Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra oluşan tabloda genel olarak olumsuz bir şey yok. Olumlu yöne nüans da olsa farklılıklar var. Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var. Ümidimiz bu tablonun daha iyi değerlere kavuşmasıdır” dedi.

KIZININ ELİNİ TUTMAYA ÇALIŞMIŞ
Ali Önder, “Yeğenim babasıyla görüştüğünde tepki vermiş. Ağabey kısıtlı da olsa yeğenime bir tepki vermiş. Elini tutmaya gayret etme ya da sıkma gibi…” ifadelerini kullandı.
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