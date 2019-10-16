Yeni açılan meslek yüksekokulunda sadece 4 öğrenci var

Giresun’un Çamoluk ilçesinde bu yıl hizmet vermeye başlayan meslek yüksekokulunu 10 öğrenci tercih etti. 6 öğrencinin kayıt yaptırmadığı okul, 4 öğrenciyle eğitim öğretime başladı.





Giresun Çamoluk’ta bu yıl açılan meslek yüksekokulu (MYO), 4 öğrencisiyle eğitim öğretime başladı.





OKUL RAĞBET GÖRMEDİ





Giresun’un Çamoluk ilçesinde, yapımı uzun bir süredir devam eden meslek yüksekokulunun inşaatı tamamlandı. Açılması için büyük uğraş verilen ve halkın yardımıyla büyük emek harcanarak yapılan MYO tercih döneminde rağbet görmedi. Tercih zamanı 10 öğrencinin tercih ettiği, daha sonra 6 öğrencinin karar değiştirmesiyle koca okul 4 kişiye kaldı.