Yeni adli yılda hangi davalar gündemde olacak?





Ankara'da yakından takip edilecek dosyaların başında Sinan Ateş cinayeti davası geliyor. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çukurambar ilçesinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmüştü. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, tetikçinin yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ve MHP'li Avukat Serdar Öktem'in aralarında bulunduğu 22 sanık yargılanıyor. Mahkeme, Temmuz ayında görülen duruşmada 10 sanığı tahliye etmişti. Duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasından sonra 30 Eylül'e ertelenmişti. Duruşmalar, 4 Ekim'e kadar sürecek. Bu duruşmalarda, sanıklar esas hakkındaki savunmasını yapacak. Duruşma periyodunun bitiminin ardından mahkeme, 4 Ekim'de son kararı açıklayabileceği gibi duruşmayı karar için ileri bir tarihe de atabilir.

Ayhan Bora Kaplan davası

Polislerin 'Kaplan'dan rüşvet alma' davası

Ayhan Bora Kaplan davasıyla birlikte paralel bir yargılama daha yapılacak. Kaplan, sorgusunda dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alp Aslan'ın kendisinden 250 bin dolar rüşvet istediğini iddia etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, Asayiş Şube'den sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Oben Özay'ın arasında bulunduğu 4 polise "rüşvet alma" ve "mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet" suçlarından dava açılmıştı. Bu davada Kaplan da sanık oldu. Bu dava da 11 Ekim'de görülecek.

Kaplan'ı gözaltına alan polisler de yargılanıyor





Seçil Erzan'ın yargılandığı dava





Dilan Polat davası





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