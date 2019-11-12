Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Ailem Dergisi Kasım sayısı da dopdolu /12 Kasım 2019 20:12

Yeni Ailem Dergisi Kasım sayısı da dopdolu

Yeni Ailem Dergisi yeni sayısı abonelerine ulaştı

SHABER3.COM

Kasım ayında da Yeni Ailem Dergisi okuyucusu ile buluştu. Yeni sayıda  Yeni Ailem'in okuyucularına sürprizleri de var . Mehmet Ali Şengül ile Abdullah Aymaz yeni sayı ile birlikte yazılarıyla okuyucular ile buluşacaklar 

 
Derginin Kasım sayısı matbaadan çıktı ve abonelerine gönderilmeye başlandı. 

Yeni Ailem Dergisi'nin bu kasım ayı sayısının konusu 'Aile ' .. Çeşitli yazılarla özelikle 'Aile içi iletişimin' öneminin anlatıldığı dergide birbirinden değerli yazılar var. 

Abdullah Aymaz son yazısında okuduğu iki kitabı okuyucularıyla paylaştı. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin 'Çekirdekten Çınara ' ve Şemsinur Özdemir'in 'Hoca anne ve ailesi' kitabını okuyucularıyla paylaşan Aymaz her ay yeni yazısıyla okucularıyla buluşacak  



Aylık olarak yayınlanan dergide 'Yeni Ailem Dergisi'nde  sağlık, çocuk sağlığı, ilahiyat-maneviyat, psikoloji, pedagoji ve eğitim alanlarında yazılar yer alıyor. 

Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.

Gördüğünüz gibi Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.

Abonelik ve detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilir, ayrıca müşteri hizmetlerine Whatsapp üzerinden kolayca sorularınızı yöneltebilirsiniz:

Abonelik: https://abone.yeniailem.com/clientarea.php

Whatsapp: +49 2773 7456295.

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