Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Ailem Dergisi’nin Kasım sayısında neler var? /16 Kasım 2019 11:54

Yeni Ailem Dergisi’nin Kasım sayısında neler var?

Dr. Ali Demirel bu hafta yazısında aylık 'Yeni Ailem' dergisini yazdı

SHABER3.COM

DR.ALİ DEMİREL

Yeni Ailem Dergisi, Kasım sayısında yine çok önemli bir konuyu kapağına taşımış: Aile Toplantıları. Uzmanlar hane içinde aile bireylerinin birlikteliğini perçinleme adına aile toplantılarını çok önemsiyorlar.

Doktor anne, 0-3 yaşları arasında mutlaka desteklenmesi gereken çocuğun dil gelişimi üzerinde duruyor ve “Çocuğumun dil gelişimi yeterli değil, ne yapmalıyım?” sorusunu cevaplandırıyor. 

Çok yakından tanıdığınız iki sürpriz yazar, derginin yazar kadrosuna katılıyor bu aydan itibaren.

İlki, Abdullah Aymaz Hocamız. İlk yazısıyla Yeni Ailem okurlarına merhaba diyen Hocamız, Hocaefendi’nin “Çekirdekten Çınara” kitabı ile Şemsinur Bektaş Hanımın kaleme aldığı “Hocaanne ve ailesi” kitabının tanımını yapıyor.

“Eşinize ait kusurları başkalarına anlatmayın!” diyen Dr. Işılay Yatkın, yazısında hanımlara bu konuyla alakalı bazı ikazlarda bulunuyor. 

Her ay yaptığı haberlerle Yeni Ailem okuruna farklı okuma lezzetleri sunan Ebru Nida Bilici, bu sefer Hatice Cebeci ve ailesini konuk ediyor yazısına. Yazıda zor dönemler yaşayan ailelerin hayata tutunma adına nelere dikkat edilmesi gerektiği konusu işleniyor. 

M. Zehra Kaya, yazısında zamanın ötesinde bir lider olan Fatih Sultan Mehmet’i anlatıyor ve okurlara onun örnek hayatından kesitler sunuyor.

Enes Kanter, “Bir kamptan daha fazlası” başlıklı yazısında “Hedef ve gayret varsa başarı da vardır” diyerek özellikle genç okurlara önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Kapak konusu yazısını Cemil Tokpınar üstlenmiş. Tokpınar Hoca, yazısında aile toplantılarının önemini, toplantıların nasıl yapılması gerektiğini ve aileye neler kazandıracağını anlatıyor.

Süleyman Sargın, “Af şu gafletimiz” diyerek hizmet insanına Hocaefendi’nin diliyle önemli ikazlarda bulunuyor.

İsmet Macit, on beşinci yüzyılın başlarında yaşayan Albrecht ve Albert isimli iki kardeşin fedakarlık öyküsünü kaleme alıyor. 

Derginin yazı kadrosuna yeni katılan diğer yazar ise M. Ali Şengül Hocamız. Kendisi “Kalpler Bismillah ile aydınlanır” başlıklı yazısında Besmele ve sırları üzerinde duruyor.

Abdullah Yiğit, dil öğrenmeye çalışan kimseler için çok önemli bir yazı kaleme almış. “Anlıyorum ama konuşamıyorum” diyenler bu yazıyı mutlaka okumalı.

Dert Babası, bir okurundan gelen “Değişik gurbetleri iç içe yaşadığımız şu günlerde çocuklarımıza nasıl davranmalıyız?” sorusunu cevaplandırıyor.

Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.

Evet bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.

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