Yeni Ailem Dergisi’nin Nisan sayısında neler var?

DR. ALİ DEMİREL

Kutlu Doğum ayı olması sebebiyle Yeni Ailem Dergisi Nisan sayısının kapağına Efendimiz’i (s.a.s.) taşımış. Kapak konusunda, Allah Resulü’nün gençlerle geleceğe nasıl yürüdüğü örneklerle anlatılıyor. İlgili yazı, kendisini Efendimiz (s.a.s.) eksenli araştırmalarıyla tanıdığımız İlahiyatçı-Yazar Yücel Men’e ait.



Doktor anne, köşesinde “Hamilelikte annenin psikolojisi iyi olmalı” diyor ve bu zorlu süreçte anne ve babaya düşen görevleri kaleme alıyor.



Harun Tokak Hoca “Mucize deve” başlıklı yazısında Hz. Salih’i ve helak olan Semud kavmini anlatıyor.



Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay anne ve babanın dini vazifelerinde kusurda bulunmamaları gerektiği üzerinde duruluyor.



Pdg. Verda Hanzade, Ramazan’a günler saydığımız şu günlerde “Çocuklarımıza Ramazan’ı nasıl anlatabiliriz?” sorusunun cevabını veriyor.



Sevda Dereli, son yıllarda Türkiye’de yaşanan soykırım sürecinin sembol isimlerinden birisi olan kanser hastası Ahmet’in çektiği sıkıntıları anlatıyor.



“Ramazan’ı hakkıyla değerlendirebiliyor muyuz?” diyen M. Ali Şengül Hocamız, yazısıyla bizi Ramazan iklimine hazırlıyor.



Enes Cansever, bu ayki yazısında Orta Asya çöllerine can veren iki yiğit insandan bahsediyor: Hacı Kemal Erimez ve Pekmezci Ağabey. Mutlaka okunması gereken bir yazı.



“Sonsuzluk duygusudur namaz” diyen Etka Arslan, en hayati kulluk borcumuz olan namazın ehemmiyetinden bahsediyor.



Dilara Akman, yazısında yine çok mühim bir konuyu dile getiriyor ve “Disiplin ile cezalandırma karıştırılmamalı” diyor.



Cemil Tokpınar, “Peygamberimiz bir genci nasıl kurtardı?” başlıklı yazısında anne hakkının önemi üzerinde duruyor.

“Gurbette bayramdır Ramazanlar” diyen Ebru Nida Bilici, gurbet diyarlarını kendine yurt edinenlerin Ramazanlarını anlatıyor.



Dert Babası, kandillerle alakalı bir okurundan gelen soruyu cevaplandırıyor ve özetle “Kandiller hayatımızı aydınlatıyor” diyor.



Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.



Evet, bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır. Biz sadece dergide öne çıkan yazıların konularını kısaca sizinle paylaşmak istedik.



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