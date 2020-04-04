Yeni Ailem Dergisi’nin Nisan sayısında neler var?

DR. ALİ DEMİREL
Kutlu Doğum ayı
olması sebebiyle Yeni Ailem Dergisi Nisan sayısının kapağına
Efendimiz’i (s.a.s.) taşımış. Kapak konusunda, Allah Resulü’nün
gençlerle geleceğe nasıl yürüdüğü örneklerle anlatılıyor.
İlgili yazı, kendisini Efendimiz (s.a.s.) eksenli araştırmalarıyla
tanıdığımız İlahiyatçı-Yazar Yücel Men’e ait.
Doktor anne,
köşesinde “Hamilelikte annenin psikolojisi iyi olmalı” diyor
ve bu zorlu süreçte anne ve babaya düşen görevleri kaleme
alıyor.
Harun Tokak Hoca
“Mucize deve” başlıklı yazısında Hz. Salih’i ve helak olan
Semud kavmini anlatıyor.
Muhterem Fethullah
Gülen Hocaefendi’nin
eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde
bu ay anne ve babanın dini vazifelerinde kusurda bulunmamaları
gerektiği üzerinde duruluyor.
Pdg. Verda
Hanzade,
Ramazan’a günler saydığımız şu günlerde “Çocuklarımıza
Ramazan’ı nasıl anlatabiliriz?” sorusunun cevabını veriyor.
Sevda Dereli,
son yıllarda Türkiye’de yaşanan soykırım sürecinin sembol
isimlerinden birisi olan kanser hastası Ahmet’in çektiği
sıkıntıları anlatıyor.
“Ramazan’ı
hakkıyla değerlendirebiliyor muyuz?” diyen M.
Ali Şengül Hocamız,
yazısıyla bizi Ramazan iklimine hazırlıyor.
Enes Cansever, bu
ayki yazısında Orta Asya çöllerine can veren iki yiğit insandan
bahsediyor: Hacı Kemal Erimez ve Pekmezci Ağabey. Mutlaka okunması
gereken bir yazı.
“Sonsuzluk
duygusudur namaz” diyen Etka
Arslan,
en hayati kulluk borcumuz olan namazın ehemmiyetinden bahsediyor.
Dilara Akman,
yazısında yine çok mühim bir konuyu dile getiriyor ve “Disiplin
ile cezalandırma karıştırılmamalı” diyor.
Cemil Tokpınar, “Peygamberimiz bir genci nasıl kurtardı?” başlıklı yazısında anne hakkının önemi üzerinde duruyor.
“Gurbette
bayramdır Ramazanlar” diyen Ebru
Nida Bilici,
gurbet diyarlarını kendine yurt edinenlerin Ramazanlarını
anlatıyor.
Dert Babası,
kandillerle alakalı bir okurundan gelen soruyu cevaplandırıyor ve
özetle “Kandiller hayatımızı aydınlatıyor” diyor.
Ayrıca dergi her
sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk
dergisi
sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu
olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem
de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.
Evet, bu ay da Yeni
Ailem Dergisi
dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır. Biz sadece
dergide öne çıkan yazıların konularını kısaca sizinle
paylaşmak istedik.
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