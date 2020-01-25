Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Ailem Dergisi’nin Ocak sayısında neler var? /25 Ocak 2020 12:36

Yeni Ailem Dergisi’nin Ocak sayısında neler var?

Aylık Yeni Ailem Dergisi'nin son sayısında neler var. Dr. Ali Demirel son yazısında Yeni Ailem Dergisini yazdı

SHABER3.COM

DR.ALİ DEMİREL 

Yeni Ailem Dergisi, Ocak sayısında kapak konusu olarak yine çok önemli bir konuyu işliyor: Ergenin problemleri ve çözüm yolları. 

Ergenlik, insanın erişkinliğe adım attığı, içinde adeta fırtınaların koptuğu, sosyal, psikolojik, fiziksel değişimlerin bir arada yaşandığı bir dönem. 

Bu döneme damgasını vuran en büyük problem, anne ve babaların bu konu ile ilgili fazla donanımlı olamamaları veya çocuklarına nasıl davranacakları konusunda tereddütler yaşamaları. 

Dergi, ocak sayısında bu önemli problemin çözümü adına önerilerde bulunuyor.

Doktor anne, köşesinde “Bebeğimi hangi durumlarda doktora götürmeliyim?” sorusunu cevaplandırıyor. 

Abdullah Aymaz Hoca, Faruk Mercan’ın kaleme aldığı “Allah yolunda bir ömür, M. Fethullah Gülen” kitabının tanıtımını yapıyor. 

Dr. Esin Cebeci, “Depresyonda mısınız?” diyerek modern çağın getirdiği önemli bir hastalığı ve bu hastalığın tedavi yollarını yazıyor.

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay çocukların görebileceği ortamlarda ibadet edilmeli konusu üzerinde duruluyor.

Fatma Sena, “Eşinize olan sevginizi mutlaka hissettirin” diyerek eşler arasındaki mutluluğu yakalama noktasında önemli bir konuyu kaleme alıyor ve bazı tavsiyelerde bulunuyor. 

“Suların sesi ölümü fısıldıyor” diyen Harun Tokak Hoca, Hz. Nuh’tan bahsediyor ve onun hayatından almamız gereken dersleri yazıyor.

Emine Eroğlu, “Duyguların kimyası” başlıklı yazısında sadece varlığın değil hadiselerin de dilini çözmemiz gerektiği üzerinde durarak yine bizi tefekkür iklimine davet ediyor.

Ayşenur Yılmaz, yazısında beylerin hamilelik dönemlerinde eşlerine destek vermeleri gerektiği üzerinde duruyor. 

Süleyman Sargın, “Sütteki yağı keşfetmek?” başlıklı yazısında başa gelen bela ve musibetlerin aynı zamanda içinde bir çözüm barındırdığını söylüyor. 

İsmet Macit, Efendimiz’e (s.a.s) verilen hicret hediyesi Hz. Enes b. Malik’i anlatıyor.

Her ay yaptığı haberlerle Yeni Ailem okuruna farklı okuma lezzetleri sunan Ebru Nida Bilici, bu ay ki yazısında süreçten dolayı yurt dışında çıkmak zorunda kalan ailelerin ergen çocuklarının yaşadığı sorunlar ve bunların çözüm yolları üzerinde duruyor.

Dr. Musa Gençoğlu, yazısında hiperaktif çocukları ve bu hastalığın tedavi yöntemlerini anlatıyor. 

Dert Babası, bir okurundan gelen “Sağlıklı bir ailede babanın rolü nedir?” sorusunu cevaplandırıyor.

Ayrıca dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık bir çocuk dergisi sunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor.

Evet bu ay da Yeni Ailem Dergisi dopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır.

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