Yeni Ailem Dergisi’nin Şubat sayısında neler var?

DR. ALİ DEMİRELYeni Ailem Dergisi, Şubat sayısında kapağına malum süreçten dolayı Almanya’ya göç etmek zorunda kalan Sakarya ailesini taşıdı. Yazının detayında ailenin yeni yurtlarında yaşadıkları güzellikler anlatılıyor. Doktor anne, köşesindesorusunu cevaplandırıyor ve annelere önemli tavsiyelerde bulunuyor.Derginin bu sayısında önemli bir değişikliğe imza attığı görülüyor. Bundan sonra artık her sayıda Almanca ve İngilizce yazılar da yayımlayacak Yeni Ailem dergisinde. Hizmet hareketiyle alakalı yaptığı araştırmalarla tanınanyazısında, Türkiye’deki insan haklarından ve hizmet hareketi mensuplarına yapılan zulümlerden bahsediyor. Esin Cebeci,sorusunu cevaplandırıyor. Fethullah Gülen Hocaefendi’nin eserlerinden derlenerek hazırlanan “Yoldaki Işıklar” köşesinde bu ay çocuklara Kur’an sevgisinin verilmesi gerektiği üzerinde duruluyor.Derginin yeni sayısında yeni bir isim daha gözümüze çarpıyor: Pdg.. Kendisini daha çok sosyal medyadan tanıdığımız Hanzade, yazısında “Ailenizin merkezinde kim var?” sorusunu soruyor ve ideal bir aile yapısında durumun nasıl olması gerektiğini kaleme alıyor. Kendisini yine sosyal medyada paylaştığı videolarla tanıdığımızhoca ise deist bir genç ile arasında geçen ibretlik yazışmayı bizimle paylaşıyor.hepimizi ümide davet ediyor.“Niçin canımız sıkılıyor?” sorusunu cevaplandırıyor.yazısında, “Çocuklarınızın düşünme kabiliyetlerini ellerinden almayın!” diyor.bu ayki köşesine meleklerin aşık olduğu peygamber Hz İdris’i taşıyor.zaman sermayesinin iyi kullanılması gerektiği üzerine duruyor.yazısında “Çocuğunuzun marka merakı mı var?” sorusunu cevaplandırıyor ve ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor., bir okurundan gelen “Tablet başından kalkamıyorum?” sorusunu cevaplandırıyor.dergi her sayısında olduğu gibi bu sayısında da 16 sayfalık birsunuyor okurlarına. Bilmece, bulmaca, hikâye ve masallarla dolu olan bu bölüm, çocuklarımızın hem zihinsel gelişimlerine hem de manevi eğitimlerine katkı sağlıyor. Evet bu ay dadopdolu içeriğiyle evlerimize konuk olmaya hazır. Abonelik ve detaylı bilgi için aşağıdaki linki tıklayabilir, ayrıca müşteri hizmetlerine Whatsapp üzerinden kolayca sorularınızı yöneltebilirsiniz.https://abone.yeniailem.com/clientarea.php+49 2773 7456295.