Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Akit gazetesi zorunlu olarak bir zam haberi yaptı... Hem de manşetten /01 Şubat 2022 11:54

Yeni Akit gazetesi zorunlu olarak bir zam haberi yaptı... Hem de manşetten

Her gün ekonomi uçuyor haberi yapan , Zam haberlerini marketçilere bağlayan Yeni Akit satış fiyatına yüzde 70'e varan zam yaptı. Ve kendi zam haberini bir düzenleme haberi verdi .

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Türkiye'de her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ancak bu zam haberlerini bir çok medya organı ya görmüyor ya da küçültmek için ellerinden geleni yapıyor. Özellikle AKP yandaşı Yeni Akit gazetesi bir çok haberinde Zamları operasyon ,dış güçler , Marketlerin aralarında anlaşması gibi argümanlara bağlıyordu. 

Ancak Yeni Akit gazetesi, bugün mecburen bir zam haberi yaptı . Hem de manşetten



Kendi yaptığı zam için bile zam diyemeyen Gazete, "Düzenleme" başlığıyla okuyucusuna artan maliyetlerle birlikte bir açıklama yaparken, gazetenin fiyatını %70  yükseltti.

Yeni Akit açıklamasında, "En son 01.02.2020 tarihinde 1.5 lira olarak güncellediğimiz gazetemizin fiyatı; ithal kağıt ve baskı maliyetlerindeki artıştan dolayı bugünden itibaren 2.5 lira olmuştur. Siz değerli okurlarımızın anlayışına sığınıyor ve desteğinizi sürdüreceğinize inanıyoruz" dedi. 

Gazetenin bu haberi sosyal medyada tepki gördü 


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