Yeni Akit yazarı Kapalı Maraş’ta Bayram namazı kıldım dedi! Rezil oldu

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın TV 100’de yayınlanan “Yüz Yüze” programında yaptığı Kapalı Maraş gafı Twitter’da gündem oldu.





“KAPALI MARAŞ’TA BAYRAM NAMAZI KILDIM”

Hacı Yakışıklı katıldığı programda “Ben bayram namazını Allah nasip etti Kapalı Maraş’ta kıldım. Kaplı Maraş açıldı biliyorsunuz. Tabi Kemal Kılıçdaroğlu bilmiyor Kapalı Maraş’ın nerede olduğunu” diye konuşurken programın bir diğer konuğu Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz Hacı Yakışıklı’ya “ Maraş’ta cami mi var?” diye sordu. Bunun üzerine Yakışıklı çark ederek “Lefkoşa’da kıldım. Yani Kurban Bayramı’nda Kapalı Maraş’taydım” diye konuştu. Bunun üzerine Saymaz “ Ben de diyorum plajda mı kıldı namazı nerede kıldı” diye dalga geçti.



