Yeni Alman hükümetinden göçte sertleşme: Sınır dışılar yolda

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan yeni hükümet Mayıs ayı başında yemin ederek görevine başlayacak. Yeni hükümette başbakanı da çıkaracak olan Hristiyan Birlik bloğunu oluşturan merkez sağcı ve muhafazakâr CDU ile CSU, öncelik taşıyan konularda en kısa sürede acil programlar başlatarak icraata geçileceğini duyurdu. Ayrıca bu bağlamda en kısa zamanda Afganistan ve Suriye'ye sınır dışıuçuşlarının da başlayacağı açıklandı.



DW Türkçe'de yer alan habere göre CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, kamu yayıncısı ZDF kanalında katıldığı programda, kurulan yeni hükümetin acil planlarını 10-12 haftada hayata geçireceğini, böylece derhal çözüm bekleyen sorunların yaz ayında atılacak adımlarla giderilmeye başlanacağını dile getirdi. Linnemann, bunun yapılmasıyla ülkede "bambaşka bir havanın" hâkim olacağını savundu. Son kamuoyu yoklamaları, seçimlerden birinci güç olarak çıkan CDU ve CSU'dan oluşan Hristiyan Birlik bloğunun oy kaybettiğini, hatta aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin gerisine düştüğünü gösteriyor.



CDU'nun parlamento grup idari yöneticisi Thorsten Frei da Tagesspiegel gazetesine verdiği mülakatta Afganistan ve Suriye'ye yakın zamanda sınır dışı uçuşlarının başlayacağını duyurdu. Frei, yaz başlamadan, hakkında sınır dışı bulunan çok sayıda kişinin sınır dışı edileceğini aktardı.



Kurulan yeni koalisyonun, üzerinde anlaşma sağladığı sözleşmenin göç politikası konusunda bir dönüm noktası oluşturuacağını da savunan Frei, hakkında Almanya'yı terk kararı bulunan vatandaşlarını almayan üçüncü ülkelere yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu. "Üçüncü ülkelerin vatandaşını geri alması için müzakere edeceğiz, bunu kabul etmeyenlere de kalkınma yardımı veriliyorsa onu kısarak ya da daha az vize vererek yaptırım uygulayacağız" diye konuşan Frei, müstakbel Başbakan Friedrich Merz'in (CDU) sağ kolu olarak görülüyor ve yeni hükümette Başbakanlık Dairesi Şefi olması bekleniyor.



Merkel'in kuralları değiştirdiği dönem öncesine dönüş



CDU'nun sadece Bavyera'da örgütlü olan kardeş partisi CSU'nun Genel Başkanı Markus Söder de göçün sınırlandırılmasının yeni hükümetin en önemli başarısı olduğunu vurguladı. Welt gazetesine konuşan Söder, hudutlardan geri çevirmeler ve kontrollerin artırılmasıyla ve suç işlemiş kişilerin sınır dışı edilmesiyle eski başbakan Angela Merkel'in kuralları değiştirdiği dönemin öncesine dönüş yapılacağını kaydetti. Markus Söder ve CDU'dan daha muhafazakâr olan partisi CSU, CDU'lu Angela Merkel'in göç konusunda izlediği ılımlı çizgiyi başından itibaren reddetmiş, 2015/2016'daki mülteci krizi döneminde de kapıların yüz binlerce Suriyeli sığınmacıya açılmasına karşı çıkmıştı.



Bu arada Söder, yeni hükümetin Ukraynalı sığınmacıların haklarına da sınırlama getireceğini belirtti. Buna göre Ukrayna'dan yeni gelecekler Alman vatandaşlarının sahip olduğu ve tek yaşayan bir kişi için ayda 563 euro olan vatandaşlık yardımını alamayacak. Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla baslayan savaş üzerine Almanya'ya gelen ve sayıları 1,2 milyon olarak tahmin edilen Ukraynalı sığınmacılara diğer mültecilerden farklı olarak düşük mülteci desteği yerine görece yüksek vatandaşlık yardımı veriyor.



SPD'den de göçe dair sert açıklamalar



Birlik Partileri ile koalisyon kuran SPD'nin Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil da Bild gazetesine verdiği demeçte, partisinin büyük ortağı olduğu bir önceki koalisyon hükümeti döneminde de Afganistan'a sınır dışı uçuşları yapıldığını vurgulayarak yeni koalisyon ortakları CDU ile CSU'nun konuya ilişkin açıklamalarını destekledi.



"Yeni sınır dışı uçuşları yapılması konusunda karar aldık" diyen Klingbeil, Suriye'ye yönelik sınır dışılara ilişkin "Doğru zaman geldiğinde Suriye'ye sınır dışı uçuşlarına da başlayacağız. Oradaki durumu izliyoruz. Suriye'ye uçuşlar yapılması kabul edilir hale geldiğinde oraya da uçuşlar yapılacak" dedi. Ancak Klingbeil, koalisyon ortaklarından farklı olarak bu konuda zaman belirtmekten kaçındı.



SPD Eş Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Klingbeil'a göre, geri göndermeler daha çok Almanya'nın sınırlarında yaşanacak. "Sınırlardan daha çok geri gönderme yapılabilmesi için de daha çok hudut kontrolleri yapılacak" ifadelerini kullanan Klingbeil'in adı, kurulmakta olan yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı görevleri ile anılıyor.



Almanya'da kurulan CDU/CSU - SPD koalisyonunda Başbakanlık görevini CDU'lu Friedrich Merz üstlenecek. 5 Mayıs'ta Başbakan seçiminin yapılması sonrasında kabinede yer alan bakanların isimleri de resmen açıklanacak.