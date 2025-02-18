Yeni Alman Şansölyesi'ni hangi sorunlar bekliyor?

Şu an en büyük muhalefet partisi olan merkez sağ Hıristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) lideri Friedrich Merz, son anketlere göre ülkenin bir sonraki başbakanı olmaya aday görünüyor. Oyların yüzde 30'unu alacağı tahmin edilen Merz, görevdeki Şansölye Olaf Scholz'un Sosyal Demokratları (SPD) ya da Yeşiller ile koalisyon kurmaya açık olduğunun sinyalini verdi.



Kazanan kim olursa olsun, yeni lider beş temel konuda endişeli bir halkla karşı karşıya kalacak:



1. Yaşam Standartları: Almanlar, yaşam standartları konusunda 2008 mali krizinden bu yana hiç olmadığı kadar mutsuz. 2023'te mali durumlarının iyiye gittiğini söyleyenlerin oranı yüzde 42 iken, 2024'te bu oran yüzde 27'ye düştü. Almanya ekonomisinin 2025 yılında Avrupa Birliği'nin en zayıf performans gösteren ülkesi olacağı tahmin ediliyor.



2. Konut Krizi: Konut fiyatlarından duyulan memnuniyetsizlik son 15 yıldır artarken, uygun fiyatlı konutların mevcudiyeti konusunda halk eşit oranda memnun ve memnuniyetsiz. Hükümet, yılda 400.000 yeni uygun fiyatlı konut inşa etme hedefinin gerisinde kaldı.



3. Göçmenlere Karşı Tutumlar: Göçmenlerin karıştığı saldırılar, seçim kampanyasında göç konusunu ön plana çıkardı. Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) ile birlikte çalışmayı kabul ederek göç politikalarını sıkılaştıran önlemler geçirmeyi kabul etti. Almanların göçmenleri kabul etme oranı son yıllarda dalgalandı ve 2023'te düştü.



4. Hükümete Güven: Almanların ulusal hükümete olan güveni son on yılın en düşük noktasına geriledi. 2024'te halkın hükümete olan inancı yüzde 50'ye düştü. Bu, Scholz'un Maliye Bakanı Christian Lindner'i kovmasının ardından üç partili koalisyonunun çöküşüyle aynı zamana denk geliyor.



5. Liderlik İmajı: Almanya'nın liderlik imajı hem kendi ülkesinde hem de diğer Avrupalılar arasında darbe aldı. Son 12 ay içinde ortalama yüzde 60'tan yüzde 54'e geriledi. Merz, Almanya'nın AB içindeki liderlik eksikliğini gidermek için 'istekli' olduğunu belirtti.



Bu konular, Almanya'nın yeni liderini bekleyen zorluklar arasında yer alıyor.