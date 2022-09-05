Samanyolu Haber /Dünya / Yeni anayasaya yüzde 61,9 ile hayır oyu çıktı /05 Eylül 2022 23:04

Yeni anayasaya yüzde 61,9 ile hayır oyu çıktı

Şili'de yapılan referandumunda yeni anayasaya yüzde 61,9 "hayır" oyu çıktığı ifade edildi.

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Dönem dönem yönetim krizi ve özellikle öğrencilerin baş rolde olduğu sokak olaylarıyla da gündeme gelen Güney Amerika ülkesi Şili'de halkın yeni anayasaya 'hayır' dediği ifade edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre kayıtlı yaklaşık 15 milyon seçmenin bulunduğu Şili'de neoliberal ve otoriter rejiminin dayanağı olan Anayasanın değiştirilmesi için yapılan referandumunda yeni anayasaya yüzde 61,9 "hayır" oyu çıktı.

Şili Seçim Servisi verilerine göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 98,43'ü açıldı. Yapılan sayımda, ülkede yeni anayasanın yürürlüğe girmesini isteyenlerin oranı yüzde 38,1, istemeyenlerin oranı ise yüzde 61,9 olarak belirlendi. Böylece, Augusto Pinochet döneminde hazırlanan mevcut anayasa yürürlükte kaldı.

Şili'de hazırlanan yeni anayasa, devlet çalışanlarının yarısının kadınlardan oluşması, ülkedeki 11 yerli topluluğun tanınarak Şili'nin çok uluslu ülke olarak tanımlanması, cumhurbaşkanı adayı olma yaşının 35'ten 30'a düşürülmesi, kürtajın yasal hale getirilmesi, Senatonun kaldırılması ve yerine Bölgeler Meclisi kurulması, su kriziyle mücadele için su kaynaklarına sahiplenilemez statüsü verilmesi ve Ulusal Sular Ajansı kurulmasının da aralarında bulunduğu 388 maddeden oluşuyordu.

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, oy kullanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülke olarak yaşadığımız tarihi andan gurur duyuyoruz. Sorumlu, huzurlu ve büyük bir neşeyle oy vererek tarihimizi yazma hakkımızı ve görevimizi yerine getirelim." demişti.
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