Yeni anket açıklandı: İlk sırada hangi parti var?

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından bir sonraki seçimlere ilişkin yapılan anketlere bir yenisi daha eklendi. ORC Araştırma, 8-14 Aralık 2024 tarihlerinde 26 İlde 4100 katılımcıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.





Bilgisayar destekli telefonda düzenlenen ankette katılımcılara “Siyasi Partilerle ilgili her biri için oy verme eğiliminizi belirtir misiniz?” sorusu yönlendirildi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ORC Araştırma resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Seçmen Eğilimleri Raporu’nun sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.





CHP YÜZDE 49,4 OY İLE BİRİNCİ PARTİ ÇIKTI

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların “Bu partiye oy verebilirim” cevapları arasında en yüksek oy oranını yüzde 49,4 oy ile Cumhuriyet Halk Partisi aldı. CHP’nin ardından ikinci sırada yer alan parti yüzde 43,6 oy ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) oldu. AKP’yi yüzde 19,9 oy ile Milliyetçi Hareket Partisi, 16,3 oy ile ise DEM Parti takip etti.





Sıralamaya göre diğer partilerin oy oranları ise şöyle:





İYİ Parti: Yüzde 14,5





Zafer Partisi: Yüzde 14,1





Yeniden Refah Partisi: Yüzde 13,8





Yerli ve Milli Parti: Yüzde 12,5





Büyük Birlik Partisi: Yüzde 12,2





Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 10,6





Anahtar Parti: Yüzde 10,4





Demokrasi ve Atılım Partisi: Yüzde 7,8





Gelecek Partisi: Yüzde 5,5





Saadet Partisi: Yüzde 4,3





Demokrat Parti: Yüzde 3,8





SON ANKETTE DE CHP İLK SIRADA YER ALMIŞTI

ORC Araştırma’nın kasım ayında 28 ilde, 5 bin 460 katılımcı ile yaptığı son anketin sonuçları da dikkat çekmişti. "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusunun sorulduğu ankette CHP yüzde %31,2 oyla birinci parti olurken, AKP ise yüzde 28,1 oy almıştı.