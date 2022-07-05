Samanyolu Haber /Politika / Yeni anket: AKP artık birinci parti değil /05 Temmuz 2022 07:40

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yöneylem Araştırma'nın son anketine göre bu pazar seçim olsa AKP birinci parti çıkamıyor. Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, AKP'nin bu ay itibariyle kendi sadık seçmeninden kaybetmeye başladığını söyledi.

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı.

Halk TV'de Sözüm Var programına katılan Kömürcü son anket verilerini paylaştı. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarına bakıldığında AKP'nin yüzde 22,5 oy oranıyla ikinci parti olarak yer aldığı görüldü.

Ankete göre, yüzde 23 oyla CHP birinci parti oldu. İYİ Parti yüzde 13,3 ile üçüncü parti olurken HDP yüzde 8,7 ile takip etti. MHP'nin ise yüzde 6,8 oy oranı aldığı görülüyor.

Göçmenlere yönelik çıkışlarıyla gündeme gelen Ümit Özdağ'ın lideri olduğu Zafer Partisi'nin ise yüzde 2,3 oy oranıyla Yeniden Refah, DEVA, Memleket Partisi'ni geçtiği görülüyor.

"AKP KENDİ SADIK SEÇMENİNDEN KAYBETMEYE BAŞLADI"

Anket sonucunu yorumlayan Kömürcü, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları küçük küçük ama istikrarlı bir şekilde geriledi. Geçen ay kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranının yüzde 25'e düştüğünü görmüştük. Geçen ay olağan üstü bir durum olmamıştı ve sonuç böyle olmuştu. Önümüzdeki seçim AKP'nin birinci parti olmama ihtimali çok yüksek, demiştim. Bugün bunu doğrulayan bir noktaya gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Kömürcü, AKP'nin bu ay itibariyle kendi sadık seçmeninden kaybetmeye başladığını söyledi.

Ankette yer alan "Hangi ittifaka oy verirsiniz" sorusuna yüzde 39,8 Millet İttifakı diye yanıt verdi. Yüzde 33,3 ise Cumhur İttifakı dedi.

MUHALEFETİN ADAYI ÖNDE

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayına yüzde 54,2 oy verilirken Erdoğan, yüzde 30,9 oy oranı alıyor.

Erdoğan yeniden aday olsa sorusuna ise yüzde 58 asla oy vermem derken yüze 28,3 Erdoğan'ın adaylığını destekliyor.
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Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

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