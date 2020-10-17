Yeni anket... AKP ve MHP büyükşehirlerde resmen eridi

Araştırma 9-13 ekim tarihleri arasında SMS yönlendirmeli online sitemiyle gerçekleşti. Araştırmaya 30 Büyükşehir Belediyesi ve buralara bağlı 100 merkezi ilçeden vatandaşlar katıldı.







Araştırmaya katılan vatandaşlara “Yaşadığınız ilin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek olsa mevcut başkana oy verir misiniz” sorusu yöneltildi. İstanbul’da vatandaşların yüzde 58.1’i Ekrem İmamoğlu’na, Ankara’da yüzde 57.3’ü Mansur Yavaş’a, İzmir’de yüzde 58.4’ü Tunç Soyer’e “Evet, oy veririm” dedi.





MİLLET İTTİFAKI İLÇELERDE ÖNDE







Araştırmaya katılanlara sorulan “Yaşadığınız ilçe belediyesinin Covid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz” sorusuna Millet İttifakı yönettiği ilçelerde yaşayan vatandaşların yüzde 53’ü “Evet, memnunum” yanıtını verdi. Cumhur İttifakı’nın yönettiği ilçelerde yaşayan vatandaşların ise yüzde 49.9’u “Evet, memnunum” yanıtını verdi.





BÜYÜKŞEHİR MİLLET İTTİFAKI’NDAN MEMNUN





Vatandaşlara sorulan “Yaşadığını Büyükşehir Belediyesi’nin Covid-19 salgını ile ilgili tedbir ve hizmetlerinden memnun musunuz” soruya ise Millet İttifakı’nın yönettiği büyükşehirlerde yaşayanların yüzde 55.4’ü “Evet, memnunum” yanıtını verdi. Cumhur İttifakı’nın yönettiği büyükşehirlerde ise vatandaşların yüzde 48.8’i “Evet, memnunum” yanıtını verdi. Kayyım ile yönetilen belediyelerde ise vatandaşların yüzde 51.3’ü ise “Hayır, memnun değilim” yanıtını verdi.





Araştırmaya katılan vatandaşlara “Büyükşehir Belediye Başkanı’nın icraatlarını beğeniyor musunuz” sorusu yöneltildi. 30 büyükşehir içerisinde beğeni oranı en yüksek 15 belediyenin 10'u CHP’li belediyeler olarak öne çıktı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 60.8 ile ilk sırayı aldı.







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 58.7, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 58.5, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yüzde 54.1, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise yüzde 58.2 oranına ulaştı.





AKP VE MHP BÜYÜKŞEHİRLERDE ERİDİ







Araştırmaya göre 30 büyükşehirde “Bugün milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna vatandaşların yüzde 27.9’u AKP, yüzde 25.1’i CHP, yüzde 10.2’si İYİ Parti, yüzde 6.9’u ise MHP’ye oy vereceğini söyledi. Vatandaşların yüzde 11.2’si ise kararsız olduğunu belirtti.



