Yeni anket: AKP ve MHP'nin kalelerinde oyları eriyor

AKP ve MHP 18 puan eridi

Anketten çıkan sonuçlar Cumhur İttifakı’nın bu şehirlerde oylarının azaldığını ortaya koydu. Buna karşın CHP ve İYİ Parti’nin bu illerin tamamında oylarında artış yaşadığı da kaydedildi.Kayseri’de hala birinci parti olan AKP, önceki seçimlere oranla 12 puanın üzerinde oy kaybederken bu oran MHP’de 9 puanın üzerine çıktı. İYİ Parti ve CHP’de toplam artış ise 11 puandan fazla.Benzer bir durum Malatya için de geçerli. Bu ilde AKP ve MHP toplamda 18 puanın üzerinde erime yaşadı. Millet İttifakı’nın oyları ise 10 puandan fazla yükseldi.Urfa’da AKP 11 puanın üzerinde oy kaybetti, HDP’nin ise 7 puandan fazla eksildiği görüldü. Yozgat’ta AKP ve MHP toplamda 20 puanın üzerinde oy kaybederken Millet İttifakı 12 puandan fazla yükseliş kaydetti.MAK Başkanı: İlk kez oy kullanacak gençlerde yapılan anketti 8 bölgenin 8'inde de AKP birinci parti değilÖte yandan MAK Başkanı Mehmet Ali Kulat da 5-15 Ekim tarihlerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle 64 ilde yaptıkları son anket sonucunu paylaştı.Buna göre Millet ve Cumhur İttifakı arasındaki fark 3 puan olurken Emek ve Özgürlük İttifakı’nın oy oranı yüzde 10. Bu çalışmaya göre Cumhur İttifakı yüzde 40 olurken Millet İttifakı yüzde 43 oldu.MAK Başkanı Kulat, ankete ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Gençlerin çok büyük sorunları var. İlk kez oy kullanacak gençlerle yapılan ankette 8 bölgenin 8’inde de AK Parti birinci değil. İktidarın kaçırdığı bir şey var. AK Parti’yle yolunu ayıran seçmen kararsızlar durağında beklemiyor."