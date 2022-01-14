Yeni anket: Seçmenin gündemi ekonomi ve iktidar bu gündemi değiştiremiyor

Aksoy Araştırma Şirketi’nin kurucusu Ertan Aksoy, Cumhuriyet TV’ye açıklamalarda bulundu. Son anketleri de değerlendiren Aksoy, yurttaşların her sabah olumsuz bir haberler uyandığını kaydederek, seçmenin, bütün bu olumsuzluklar içerisinde sarsılmayan gündeminin hayat pahalılığı olduğunu vurguladı.







Aksoy, muhalefetin gündeminin büyük oranda seçmenin gündemine bağlı olduğunu belirtti. “İktidarın gündemine baktığımızda ise hiç olmadığı kadar toplumun gündeminden kopuk olduğunu görüyoruz. Çabasının daha çok toplumun kendi gündeminden uzaklaşması olduğunu anlamaktayız” diyen Aksoy, “Ekonomik krizin olduğu dönemlerde ulusal onur zedelenebiliyor" dedi ve iktidarın burayı tedavi edici hamleler gerçekleştirdiğini söyledi.





ZAMLARIN ETKİSİNİ AÇIKLADI

İktidarın, seçmenin gündemini değiştirmeye yönelik girişimlerinin başarısız olduğunu belirten Aksoy, “Seçmenin sorunları o kadar büyük ki, diğer çabalar gündemini değiştirmiyor” dedi.





Döviz kurundaki dalgalanmaya yönelik müdahaleyi ve asgari ücretteki zamları hatırlatan Aksoy, bu hamleler sonrası seçmendeki değişikliğin oranını açıkladı.





KAZANÇ KISA SÜREDE ERİDİ

Asgari ücert ve dolardaki düşüşün iktidara yüzde 0.4 puanlık artış yansıdığını açıklayan Aksoy, "Bu yüzde 0.4'lük artış kısa sürede yüzde 0.5 kayıpla geri gitti" ifadelerini kullandı.





Kazançların kısa sürede kayba dönüşeceğini belirten Aksoy, "Hayal kırıklığına bir yenisi daha eklendiği gibi iktidarın düzeltebileceğine dair bir umut taşımak isteyen seçmen tarafında yeni bir umutsuzluğu da tetiklemiş olacak" dedi.





"OY ORANLARI NEREDEYSE SABİTLENDİ"

Aksoy, iktidarın oyunun yüzde 30'a dayandığını söyleyerek, "Oy oranlara neredeyse sabitlenmiş durumda" dedi.





İktidarın seçime giderken tüm kamu kaynaklarını kullanmayı tercih edeceğini kaydeden Aksoy, iktidarın adayına ilişkin bir süpriz beklemediğini belirterek, "Aday büyük oranda belli" diye konuştu.