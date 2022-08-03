Yeni ankette AKP o seviyenin üstüne çıkamadı

Normal tarihi olan Haziran 2023'te yapılması halinde bir yılsan az bir sürenin kaldığı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılan bazı anketlerde AKP'nin oy oranı yüzde 30'un altında çıkmaya devam ediyor.





AKP iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerden bu yana girdiği hiçbir seçimde yüzde 30'un altında oy almamıştı.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor. Aksoy Araştırma’nın anketine göre AKP, asgari ücretteki temmuz zammına ve dış politikadaki hamlelerine rağmen yüzde 30’un altında kalmaya devam ediyor.

Genel seçimlere bir seneden az kaldı. Son dönemki anketlerde cumhur ittifakının iki ortağı AKP ve MHP’deki oy kaybı hayli dikkat çekiyor.Teşkilatlara ‘seçime hazırlanın’ talimatı verilen AKP’de bu inişi durdurmak için hamleler de işe yaramıyor.Aksoy Araştırma’nın 30’uncu hafta araştırmasına göre AKP’nin oyu yüzde 29,7 olarak ölçüldü. İktidar partisini takibini sürdüren CHP’yse yüzde 28,8 seviyesinde.AKP: Yüzde 29,7CHP: Yüzde 28,8İYİ Parti: Yüzde 14,0HDP: Yüzde 10,0MHP: Yüzde 7,8DEVA Partisi: Yüzde 2,5Gelecek Partisi: Yüzde 1,3Saadet Partisi: Yüzde 0,9Diğer partiler: Yüzde 5,2