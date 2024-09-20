Yeni ankette AKP'ye büyük şok!

Yöneylem Araştırma, 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması sonuçlarını paylaştı. Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketinde 2 bin 500 katılımcı ile görüşüldü. Anketin hata payı +/- 2,1 olarak açıklandı ve yüzde 95 güven aralığına sahip olduğu belirtildi.







CHP'NİN FARKI 4.5 PUAN

Ankette kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önceki sonuçlara göre, CHP yüzde 27,9 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 24,3 ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki DEM Parti, yüzde 7,7 oy oranına sahipken, MHP yüzde 7,6 ve İYİ Parti yüzde 3,2 seviyesinde ölçüldü.





KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Ankette dikkat çeken bir diğer veri ise kararsız ve oy kullanmama eğiliminde olan seçmenlerin oranı oldu. Kararsızların oranı yüzde 12,2, oy kullanmayacakların oranı ise yüzde 7,3 olarak belirlendi.





KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA CHP YİNE ÖNDE

Yöneylem Araştırma, kararsız ve oy kullanmayacak seçmenlerin dağıtılmasıyla elde edilen sonuçları da açıkladı. Buna göre CHP yüzde 34,7, AKP yüzde 30,2 oy oranına ulaştı. DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 9,4, İYİ Parti ise yüzde 4 oy aldı.