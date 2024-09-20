Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ankette AKP'ye büyük şok! /20 Eylül 2024 09:36

Yeni ankette AKP'ye büyük şok!

Yöneylem Araştırma’nın son seçim anketine göre CHP, AKP'nin 4,5 puan önünde. Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP yüzde 27,9, AKP yüzde 24,3 oy alıyor.

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Yöneylem Araştırma, 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması sonuçlarını paylaştı. Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri anketinde 2 bin 500 katılımcı ile görüşüldü. Anketin hata payı +/- 2,1 olarak açıklandı ve yüzde 95 güven aralığına sahip olduğu belirtildi.

CHP'NİN FARKI 4.5 PUAN
Ankette kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önceki sonuçlara göre, CHP yüzde 27,9 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 24,3 ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sıradaki DEM Parti, yüzde 7,7 oy oranına sahipken, MHP yüzde 7,6 ve İYİ Parti yüzde 3,2 seviyesinde ölçüldü.

KARARSIZ SEÇMEN ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Ankette dikkat çeken bir diğer veri ise kararsız ve oy kullanmama eğiliminde olan seçmenlerin oranı oldu. Kararsızların oranı yüzde 12,2, oy kullanmayacakların oranı ise yüzde 7,3 olarak belirlendi.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA CHP YİNE ÖNDE
Yöneylem Araştırma, kararsız ve oy kullanmayacak seçmenlerin dağıtılmasıyla elde edilen sonuçları da açıkladı. Buna göre CHP yüzde 34,7, AKP yüzde 30,2 oy oranına ulaştı. DEM Parti yüzde 9,6, MHP yüzde 9,4, İYİ Parti ise yüzde 4 oy aldı.
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