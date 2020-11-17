Yeni ankette Erdoğan'ı geçen isim parti içinden çıktı

Konsensus Araştırma Şirketi'nin son anket çalışmasında katılımcılara yönelttiği, ‘Hangi siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplarda ilk sırayı Fahrettin Koca aldı.





Kamuoyunun nabzını tutan Konsensus Araştırma, 14 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması adlı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.





Araştırmada katılımcılara geçen yıla oranla ekonomik durumları soruldu. ‘Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?’ sorusuna katılımcıların yüzde 53’ü kötüye gittiğini düşündüğünü belirtti.





KOCA BİRİNCİ ERDOĞAN İKİNCİ OLDU





Katılımcılara ayrıca siyasilerin performansıyla ilgili sorular yöneltildi. ‘Hangi siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyorsunuz?’ sorusuna verilen cevaplarda ilk sırayı Fahrettin Koca aldı. Koca’ya en yakın isim ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.





MUHARREM İNCE BAŞARILI OLUR MU?





Katılımcıların yüzde 75,4’ü Muharrem İnce’nin başlattığı 1000 gün Memleket Hareketinin başarısız olacağını düşündüğünü söyledi.





YUNANİSTAN İLE SAVAŞ ÇIKAR MI?





Ankette katılımcılara ayrıca, ‘Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı?’ sorusu yöneltildi. Çıkabileceğini belirtenlerin oranı çıkmayacağını belirtenlerin oranından yüzde 73 daha az oldu.