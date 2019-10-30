Samanyolu Haber /Gündem / Yeni ankette Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek sonuç /30 Ekim 2019 22:33

Yeni ankette Erdoğan'ın hoşuna gitmeyecek sonuç

Konsensus araştırma şirketinin yaptığı yeni ankete göre toplumun yüzde 86.3’ü cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini düşünüyor. İşte o ankette yer alan rakamlar.

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AKP kulislerinde giderek daha sık dillendirilen “Partili cumhurbaşkanını millet kabullenmedi” görüşü Konsensus’un anketine de yansıdı. Son araştırmaya göre toplumun yüzde 86.3’ü cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini düşünüyor. “Erdoğan taraflı davranıyor” diyenlerin oranı yüzde 62.2.

Konsensus tarafından yapılan Türkiye gündemi anketine göre, seçmenlerin yüzde 86.3’ü cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiği görüşünde. Yüzde 13.7’lik bir kesim ise cumhurbaşkanının taraflı olmasında bir sakınca görmüyor.

Tarafsız'da yer alan habere göre aynı ankete yanıt verenlerin yüzde 62.2’si ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkeyi yönetirken taraflı davrandığı görüşünde. “Erdoğan tarafsız” diyenlerin oranı yüzde 37.8.

PARLAMENTER SİSTEME DESTEK YÜZDE 51.4

Ankete göre Türkiye’nin parlamenter sisteme dönmesi gerektiğini düşünenlerin oranı da yüzde 51.4.

Konsensus’un 45’incisini yaptığı Türkiye gündemi anketi, 26 Aylül-17 Ekim tarihleri arasında bin 500 kişiyle telefon görüşmesi yoluyla tamamlandı. 81 ili kapsayan anketin hata payı yüzde 2.5.

YENİ SİSTEME DESTEK YÜZDE 40.8’DE

Katılımcılara sorular sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkındaki görüşleri oldu. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 40.8’i sistemi desteklediğini söyledi. Sistemden memnun olmayanların oranı yüzde 43.3.

Bu soruyu ‘kesinlikle memnunum’ diye yanıtlayanlar yüzde 9.1, memnun olduğunu söyleyenler yüzde %30.1’de kaldı. Ankete yanıt verenlerin yüzde 30’u memnun olmadığını, yüzde 11.5’i de kesinlikle memnun olmadığını söyledi. Yüzde 15’lik kesim ise ne memnun ne de olmadığı şıkkını tercih etti.

BASINA GÜVEN YOK

Ankete katılanların siyasete bakışı, güven duyulan kurumlara ilişkin soruda da paralel bir tablo ortaya koydu.

Buna göre Türkiye’den en güven duyulan kurumlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Hava Kurumu oldu. Güven sıralamasının en altında basın yer alırken, siyasi partiler, hükümet ve cumhurbaşkanlığı da alt sıraları paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüzde 58.5, Türk Silahlı Kuvvetleri yüzde 56.3, Türk Hava Kurumu yüzde 55.6 oranında güven alırken siyasi partilere duyulan güven yüzde 46.4, hükümete duyulan güven yüzde48.7, cumhurbaşkanlığına duyulan güven yüzde48.8’de kaldı. Basına duyulan güven ise 40.5 oldu.
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