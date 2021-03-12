Samanyolu Haber /Politika / Yeni ankette MHP baraj altında kaldı /12 Mart 2021 00:43

Yeni ankette MHP baraj altında kaldı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz tarafından YouTube'da paylaşılan yeni anket sonuçlarına göre MHP'nin oyları kararsızlar dağıtıldıktan sonra dahi yüzde 8.3 ile baraj altında kalırken İyi Parti'nin oylarının ise yine kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 16.5 çıkması dikkat çekti.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalında son anket verilerini yayımladı. Yapılan ankette kararsızlar dağıtılmadan önce AKP yüzde 29 oy alırken, ittifakın diğer ortağı MHP yüzde 6,8 ile baraj altında kaldı.

Kararsızlar dağıtıldığında ise, AKP yüzde 35,4, MHP ise yüzde 8,3 alarak yine baraj altında kaldı. 

Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranı şöyle:

AKP: Yüzde 29,0
CHP: Yüzde 18,2
Kararsızım: Yüzde 13,8
İyi Parti: Yüzde 12,9
HDP: Yüzde 9,3
MHP: Yüzde 6,8
Oy kullanmayacağım: Yüzde 6,7
DEVA Partisi: Yüzde 2,0
Gelecek Partisi: Yüzde 0,6
Diğer: Yüzde 0,5

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle:

AKP: Yüzde 35,4
CHP: Yüzde 22
İyi Parti: Yüzde 16,5
HDP: Yüzde 11,3
MHP: Yüzde 8,3
DEVA Partisi: Yüzde 2,9
Gelecek Partisi: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,2
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