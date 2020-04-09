Samanyolu Haber /Dünya / Yeni ankette Obama Trump'ı geride bıraktı /09 Nisan 2020 00:29

Yeni ankette Obama Trump'ı geride bıraktı

Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin yaptığı ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

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Politico Dergisi ile Morning Consult şirketinin 1990 kişiyle yaptığı ankette katılımcıların yüzde 52'si Obama'nın, yüzde 38'i Trump'ın koronavirüs salgınını daha iyi yönetebileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 54'ü Trump'ın salgın yönetimini "kötü" ya da "fena değil" olarak değerlendirirken, "iyi" ya da "mükemmel" bulanların oranı yüzde 40'ta kaldı.

Öte yandan ankette Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden ile kıyaslandığında ise Trump daha öne çıktı.

Katılımcıların yüzde 36'sı koronavirüs krizini Biden'ın daha iyi yönetebileceğini düşünürken, bu oran Trump için yüzde 44 düzeyinde çıktı.
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