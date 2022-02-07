Samanyolu Haber /Politika / Yeni anketteki bomba sonuç: CHP birinci parti /07 Şubat 2022 09:05

Yeni anketteki bomba sonuç: CHP birinci parti

Avrasya Araştırma, 24-31 Ocak tarihleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 1860 kişinin katıldığı çalışmada AKP'nin oylarının eridiği gözden kaçmadı.

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Avrasya Araştırma, 24-31 Ocak tarihleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.1860 kişinin katıldığı çalışmada Türkiye'nin en büyük sorunun ekonomi olduğunu söyleyenler yüzde 60'ın üstünde oldu.

Araştırmada hükümeti başarısız bulanların oranı yüzde 63,4 olarak belirlendi. Başarılı bulanlar ise sadece yüzde 27,5 oldu.

"Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,5'i "Evet desteklerim" yanıtını verdi. Erken seçim istemeyenler ise yüzde 25,9'da kaldı.

Araştırmaya göre, olası bir erken seçimde CHP birinci parti olarak yer buldu. Kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları şöyle:

CHP: yüzde 25,1
AKP: yüzde 23,3
HDP: yüzde 11,4
İyi Parti: yüzde 11
MHP: yüzde 5,3



Kararsızlar dağıtıldığında ise CHP yüzde 28,4'e yükselirken, AKP'nin oy oranı ise yüzde 26,3 olarak belirlendi.


Anketten dikkat çeken diğer sonuçlar şöyle:










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