Yeni anketteki çarpıcı sonuç: AKP ve MHP'de dikkat çeken çöküş

Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.









PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.