Yeni anketteki çarpıcı sonuç: AKP ve MHP'de dikkat çeken çöküş

AKP VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI 3,1
Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.
KARARSIZLAR DAĞILTILDIĞINDA SONUÇLAR
Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.