Yeni anketten CHP'ye şok haber!

Siyasette hareketli günler sürerken; muhalefet de 'erken seçim' çağrısını sürdürmeye devam ederken; bu süreçte kamuoyu araştırma şirketleri de son araştırmalarının sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.





Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin son anketinde 'Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?' sorusuna verilen yanıtlar 'kararsızlar dağıtılmadan' önce şöyle çıkıyor:





AKP: Yüzde 24.9 - CHP: Yüzde 24.5 - DEM Parti: 7.6 - MHP: Yüzde 6.7 - İYİ Parti: Yüzde 2.9





KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo da şöyle:





AKP: Yüzde 31.4 - CHP: Yüzde 30.9 - MHP: Yüzde 8.4 - DEM Parti: Yüzde 9.5 - İYİ Parti: Yüzde 3.6





'KUTUPLAŞMA HALİ'

Halk TV'ye konuşan Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Derya Kömürcü, kararsızların oy oranına dikkat çekerek şunları söyledi:





"Kararsızların yaklaşık dörtte birinin yakın hissettiği AKP, beşte birinin yakın hissettiği parti de CHP. Yani şu anda arada inanılmaz büyük bir uçurum yok. Bunları oransal olarak dağıtsak da yakın hissettiği partiye göre dağıtsak da aslında iki partinin oy oranları kafa kafaya gelmiş görünüyor. Türkiye siyasetinde gördüğümüz genel kutuplaşma halinin yani iktidarı destekleyenler ve iktidarın karşısındakiler şeklindeki ikiye bölünmüşlüğün devam ettiğini görüyorum."





'CHP 3 PUAN KAYBETMİŞ, AKP ARTMAMIŞ'

"Bu araştırmaya baktığımda Suriye tarafından gelen rüzgarın AKP oylarında aman aman bir yükleşiş sağlamadığını görüyorum. Bunu da asgari ücret ve emekli aylıklarına yapılan düşük artışların yarattığı etkiye bağlıyorum. Yerel seçimlerin ardından iki büyük araştırmaya baktığımda CHP’nin üç puan gerilediğini görüyorum. AKP’nin oyu hemen hemen hiç artmamış. Bir miktar DEM Parti’nin oyunda artış görünüyor."