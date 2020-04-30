Samanyolu Haber /Politika / Yeni anketten MHP'lileri üzecek rakamlar çıktı /30 Nisan 2020 23:26

Yeni anketten MHP'lileri üzecek rakamlar çıktı

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz tarafından açıklanan seçim anketi sonuçlarına göre AKP, CHP, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'luk seçim barajını geçerken, MHP'nin ise baraj altında kaldığı görülüyor.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre AKP, MHP, CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Tayyip Erdoğan'da son durum ne? İşte detaylar...

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından “Covid-19 Pandemisinin Toplumsal / Ekonomik Ve Siyasal Etkileri” isimli araştırmasının bulgularını paylaştı. Özkiraz’ın paylaşımına göre ankette katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da soruldu.

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Twitter hesabından “Covid-19 Pandemisinin Toplumsal / Ekonomik Ve Siyasal Etkileri” isimli araştırmasının bulgularını paylaştı. Özkiraz’ın paylaşımına göre ankette katılımcılara “Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da soruldu.


AKP VE MHP'DE BÜYÜK DÜŞÜŞ 

Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldığında sırasıyla AKP yüzde 34, CHP yüzde 28, İYİ Parti yüzde 11 oy alıyor. MHP yüzde 8,9’da kalırken Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 2,7, Gelecek Partisi ise yüzde 2,4 oy alıyor. “Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde katılımcıların yüzde 8.9’u ‘Evet’ derken yüzde 44,5’i se ‘Hayır’ cevabını verdi. Ankete katılanların yüzde 10,7’si ‘Diğer adaylara bağlı’ yanıtını, verirken 5,9’u ise soruyu yanıtsız bıraktı. 

'ERDOĞAN BAŞARISIZ' 

Kemal Özkiraz tarafından açıklanan ankette dikkat çeken bir diğer soru ise “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılı buluyor musunuz?” sorusu oldu. Ankete katılanların yüzde 41,9’u bu soruya ‘Evet başarılı buluyorum’ cevabını, yüzde 52,2’si ise ‘Hayır Başarılı bulmuyorum’ cevabını verdi.

Özkiraz’ın ankete ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: Soru: Koronavirüs salgını sırasında hane halkı gelirinizde salgından kaynaklı olarak bir değişim oldu mu? 

Gelirimiz azaldı - yüzde 53,6 

Gelirimiz değişmedi - yüzde 45,1

Gelirimiz arttı - yüzde 1,3 

Soru: Hükümetin salgın nedeniyle yapmış olduğu ekonomik destekleri yeterli buluyor musunuz? 

- Evet - yüzde 32,1

- Hayır - yüzde 67,9 

Yaşadıkları İl merkezi ve ilçe belediyeleri için salgın politikası memnuniyet oranları Cumhur ittifakı belediyelerinden memnun olanlar 

- yüzde 54,7

Millet ittifakı belediyelerinden memnun olanlar

 - yüzde 59,8

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