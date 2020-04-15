Yeni araştırma: Enfekte olanların yüzde 78'i semptom göstermiyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, 14 Nisan itibarıyla 2 milyonu aşkın kişiye bulaştı. 120 binden fazla insan bu virüs sebebiyle hayatını kaybetti.





Karantina önlemlerinin kalkması halinde "sabitleşen salgın eğrisinin" tekrar yükselmeye başlaması bekleniyor.





Pek çok ülkede test, hastanelerde yapıldığından teyit edilen vak'aların neredeyde tamamı semptom gösteren kişileri saptıyor.





Karantinaların kaldırılması halinde sonuçları doğru şekilde tahmin etmek için, Covid-19 virüsünü kapan kaç kişinin semptom göstermediği ve ne oranda bulaşıcı olduklarının da anlaşılması gerekiyor.





SALGININ EN FAZLA CAN KAYBINA YOL AÇTIĞI İTALYA'DA ARAŞTIRILDI





British Medical Journal'da yayımlanan yakın tarihli bir çalışma, Covid-19 buluşmış kişilerin yüzde 78'inin semptom göstermediğini öne sürdü.





Bulgular, ABD ile birlikte salgının merkez üssü sayılan İtalya'nın bir köyünde yapılan araştırmalarla da uyumlu. İtalya'da yapılan araştırmalar enfekte kişilerin yüzde 50 ile 75'inin asemptomatik olduğunu göstermişti.





İzlanda'da yapılan yine yakın zamanlı bir araştırmaya göre ise test yapılan kişilerin yüzde 50'sinin asemptomatik olduğu belirlenmişti.





DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ NE DİYOR?





Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir rapora göre de "enfeksiyonların yüzde 80'inin hafif veya asemptomatik, yüzde 15'inin ciddi enfeksiyonlar ve yüzde 5'inin kritik enfeksiyonlar olduğunu" ortaya konmuştu.





Yüzde 80'inin ne kadarının tamamen asemptomatik olduğunu veya vak'aların tam olarak nasıl sayıldığını bilmememize rağmen, bu oran yine hastaneye gitmeyen ve test edilmeyen vak'aların büyük bir çoğunluğuna işaret ediyor.





YENİ ARAŞTIRMADAN ÇIKAN SONUÇLAR





British Medical Journal'da yer alan yeni araştırma, daha önce pandemide yapılan çalışmaların bulgularından farklı görünüyor.





Yeni makale, Çinli yetkililerin 1 Nisan'dan itibaren günlük olarak ülkede asemptomatik olan yeni Koronavirüs vak'alarının sayısı hakkında yayınlamaya başladıkları verilerin derlemesine dayanıyor.





Makalede, "1 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra 24 saat içinde tespit edilen 166 yeni enfeksiyonun (Yüzde 78) 130'unun asemptomatik olduğu" bildiriliyor.





Çin'in Ulusal Sağlık Komisyonu ise 36 semptomatik vak'anın denizaşırı ülkelerden gelenleri içerdiğini belirtiyor.