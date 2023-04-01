Yeni araştırma: Gençlerin %80’i Cumhur İttifakı dışındakilere oy verecek

Cumhuriyet’te konuşan Bupar Araştırma Şirketi Başkanı Erdal Akaltun, gençlerle ilgili yeni araştırma raporunun sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde yüz yüze görüşme sağlanarak toplam 3 bin yüz kişi ile, 12 bölgede yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 80’i Cumhur İttifakı dışındaki partilere ve liderlere oy verecek.









"İlk defa bu seçimde oy kullanacak gençler arasında CHP ve muhalefet öne geçmiş durumda”





"Kolay ikna edilebilecek bir kuşak değil"

Gençlerin siyasal katılımında önceki senelere göre artış olduğunu kaydeden Akaltun, “Siyasal iktidarın kendileriyle ilgili politakalarının olmaması nedeniyle gençlerin siyasal motivasyonu yoktu. İlk defa var olan düzende iktidarın değişme ihtimali gençleri heyecanlandırıyor. 1980’den sonraki sürece baktığımızda gençlerin en çok siyasal katılım sağlayacakları bir seçim olacak” ifadelerini kullandı.Siyaset bilimci Edgar Şar da AKP iktidarı boyunca birçok kez seçime giden genç seçmenin bu seçimde 20 yıldır yol açmadığı değişikliğe yol açacağını belirterek, “Daha önceki seçimlerde ilk kez oy kullanacak seçmen grubunun Türkiye’deki genel oranlarla çok ters düşmediğini gözlemlerdik. İlk defa bu seçimde oy kullanacak gençler arasında CHP ve muhalefet öne geçmiş durumda” dedi.Kuşak araştırmacısı Evrim Kuran da ilk kez sandığa gidecek gençlere yönelik, “Kolay ikna edilebilecek bir kuşak değil. Aslında, ikna edilmeye çalışılması gereken bir kuşak da değil. Seçim öncesi gençleri hatırlayan, -mış gibi yapan liderlerin, organizasyonların işi gerçekten çok zor. Türkiye’de genç olmanın hiç kolay olmadığını, gençlerin işsizlik, liyakat, ayrımcılık, kadına şiddet gibi kaygılarıyla hayatta kalmaya çalıştıklarını biliyoruz. Ülkenin tüm kuşaklarının olduğu gibi gençlerin de her zamankinden daha çok umuda, farklılıklara saygı ve kapsayıcılığa, ifade özgürlüğüne, hukukun üstünlüğüne ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.